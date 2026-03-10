Antena Căutare
Home News Social Cum să economisim benzina și motorina. Sfaturile lui Titi Aur

Cum să economisim benzina și motorina. Sfaturile lui Titi Aur

Prețurile carburanților au fost un subiect intens discutat în ultima perioadă. Au existat scumpiri vizibile, iar șoferii sunt tot mai îngrijorați de majorările care ar putea continua.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 14:03 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 14:04
Cum să economisim benzina și motorina. Sfaturile lui Titi Aur | Hepta

Prețurile carburanților au fost un subiect intens discutat în ultima perioadă. Au existat scumpiri vizibile, iar șoferii sunt tot mai îngrijorați de majorările care ar putea continua. Românii care vor să-și alimenteze mașina cu combustibil trebuie să știe că prețurile la carburanți sunt în creștere.

Cum să economisim benzina și motorina

Conform specialiștilor, prețurile la benzină au crescut cu până la 14 bani pe litru, iar la motorină cu 24 de bani pe litru față de data de 9 martie 2026. Conform ObservatorNews.ro, benzina standard a ajuns să coste între 8,16 și 8,43 lei, iar un litru de benzină premium costă între 8,84 și 9,17 lei pe data de 10 martie 2026.

Citește și: Sfaturi pentru utilizarea responsabilă a trotinetelor ca alternativă de transport urban

Articolul continuă după reclamă

Nici prețul la motorină nu a stagnat. Motorina standard a ajuns să coste între 8,61 și 8,92 lei pe litru. Motorina premium poate ajunge să coste între 8,97 și 9,49 lei pe litru. Având în vedere majorările din ultima perioadă, românii se întreabă cum pot economisi în această perioadă.

Sfaturile lui Titi Aur pentru a face economie la benzină sau motorină

Titi Aur, multiplu campion de raliu și expert în conducere defensivă, a vorbit despre cum poți economisi în această perioadă. Acesta sugerează să conducem corect pentru a economisi carburant, dar și bani.

Citește și: Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei

Condusul economic este primul lucru pe care îl poți face. Viteza economică este de până la 100 km/oră. Orice depășește această viteză duce la un consum mai ridicat. Dacă vei conduce legal, atunci vei putea face și economie la carburant.

Este important să ții cont și de presiunea din cauciucuri. Dacă presiunea în anvelope este mai mică decât ar trebui, atunci vei consuma mai mult carburant în timpul deplasării. Dacă presiunea este mai mare, atunci poți face cel mult o economie aparentă și vei avea o siguranță mai mică în trafic. Presiunea prea mare poate duce la uzarea mai rapidă a cauciucurilor, dar și a suspensiei. O presiune corectă aduce cu sine un condus economic, în siguranță și totodată ecologic.

Tot pentru a economisi mai mult carburant este recomandat să eviți acceleratul brusc. Acesta duce la un consum foarte mare de combustibil. Este important să accelerezi ușor, fără să bruschezi mașina.

Citește și: Ce preț au motorina și benzina după creșterea accizelor și a TVA-ului

Un alt sfat important este să folosești frâna de motor. Dacă te afli în fața unui semafor roșu, tendința este să scoți mașina din viteză și să pui frână. Acest mod de a opri mașina duce la un consum de carburant mai mare. Folosește cu încredere frâna de motor.

Un alt truc pe care îl poți lua în calcul este să nu frânezi brusc și violent. Aici nu este vorba despre momentele în care suntem efectiv obligați să frânăm brusc pentru a evita un accident. Vorbim despre frânările inutile. De exemplu, ai o mașină în față, accelerezi, ajungi aproape de ea, apoi frânezi, iar accelerezi și tot așa. Autoturismul va avea un consum mai mare.

Este important să conduci prudent și în siguranță pentru a te asigura că ai parte de deplasări mai eficiente și mai economice.

(P) Vrei să lucrezi pe Bolt? RS Expert Consulting îți rezolvă toată birocrația... Ce a spus mama Andreei Anița după ce a condus-o pe fiica sa pe ultimul drum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Observatornews.ro Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Antena 3 „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani  „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani 
SpyNews Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1 Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
(P) Vrei să lucrezi pe Bolt? RS Expert Consulting îți rezolvă toată birocrația
(P) Vrei să lucrezi pe Bolt? RS Expert Consulting îți rezolvă toată birocrația
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Când trecem la ora de vară 2026. Când trebuie să dăm ceasurile înainte cu o oră
Când trecem la ora de vară 2026. Când trebuie să dăm ceasurile înainte cu o oră
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o excursie pe termen scurt” în viziunea președintelui SUA
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026?
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026? Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x