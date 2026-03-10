Cum să economisim benzina și motorina. Sfaturile lui Titi Aur

Prețurile carburanților au fost un subiect intens discutat în ultima perioadă. Au existat scumpiri vizibile, iar șoferii sunt tot mai îngrijorați de majorările care ar putea continua.

Prețurile carburanților au fost un subiect intens discutat în ultima perioadă. Au existat scumpiri vizibile, iar șoferii sunt tot mai îngrijorați de majorările care ar putea continua. Românii care vor să-și alimenteze mașina cu combustibil trebuie să știe că prețurile la carburanți sunt în creștere.

Cum să economisim benzina și motorina

Conform specialiștilor, prețurile la benzină au crescut cu până la 14 bani pe litru, iar la motorină cu 24 de bani pe litru față de data de 9 martie 2026. Conform ObservatorNews.ro, benzina standard a ajuns să coste între 8,16 și 8,43 lei, iar un litru de benzină premium costă între 8,84 și 9,17 lei pe data de 10 martie 2026.

Nici prețul la motorină nu a stagnat. Motorina standard a ajuns să coste între 8,61 și 8,92 lei pe litru. Motorina premium poate ajunge să coste între 8,97 și 9,49 lei pe litru. Având în vedere majorările din ultima perioadă, românii se întreabă cum pot economisi în această perioadă.

Sfaturile lui Titi Aur pentru a face economie la benzină sau motorină

Titi Aur, multiplu campion de raliu și expert în conducere defensivă, a vorbit despre cum poți economisi în această perioadă. Acesta sugerează să conducem corect pentru a economisi carburant, dar și bani.

Condusul economic este primul lucru pe care îl poți face. Viteza economică este de până la 100 km/oră. Orice depășește această viteză duce la un consum mai ridicat. Dacă vei conduce legal, atunci vei putea face și economie la carburant.

Este important să ții cont și de presiunea din cauciucuri. Dacă presiunea în anvelope este mai mică decât ar trebui, atunci vei consuma mai mult carburant în timpul deplasării. Dacă presiunea este mai mare, atunci poți face cel mult o economie aparentă și vei avea o siguranță mai mică în trafic. Presiunea prea mare poate duce la uzarea mai rapidă a cauciucurilor, dar și a suspensiei. O presiune corectă aduce cu sine un condus economic, în siguranță și totodată ecologic.

Tot pentru a economisi mai mult carburant este recomandat să eviți acceleratul brusc. Acesta duce la un consum foarte mare de combustibil. Este important să accelerezi ușor, fără să bruschezi mașina.

Un alt sfat important este să folosești frâna de motor. Dacă te afli în fața unui semafor roșu, tendința este să scoți mașina din viteză și să pui frână. Acest mod de a opri mașina duce la un consum de carburant mai mare. Folosește cu încredere frâna de motor.

Un alt truc pe care îl poți lua în calcul este să nu frânezi brusc și violent. Aici nu este vorba despre momentele în care suntem efectiv obligați să frânăm brusc pentru a evita un accident. Vorbim despre frânările inutile. De exemplu, ai o mașină în față, accelerezi, ajungi aproape de ea, apoi frânezi, iar accelerezi și tot așa. Autoturismul va avea un consum mai mare.

Este important să conduci prudent și în siguranță pentru a te asigura că ai parte de deplasări mai eficiente și mai economice.

