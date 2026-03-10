Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fetiță din lume” s-a logodit. Cum arată inelul pe care l-a primit la 24 de ani

Antena Căutare
Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 12:16 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 12:19
Galerie
Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a logodit. | Instagram

Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a logodit. Tânăra în vârstă de 24 de ani a postat în mediul online mai multe imagini cu bijuteria superbă cu diamant. Se zvonește că partenerul său ar fi cerut-o în căsătorie cu un inel care valorează aproximativ 39.000 de euro.

Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fetiță din lume” s-a logodit

Blondeau și partenerul său, DJ-ul francez Ben Attal, s-au logodit în timpul unei escapade romantice în Grecia. Viitorul soț al modelului s-a ocupat în detaliu de planificarea marelui moment, iar Thylane Blondeau a acceptat cererea în căsătorie cu zâmbetul pe buze.

Thylane a devenit faimoasă la vârsta de 6 ani, după ce a fost numită „cea mai frumoasă fetiță din lume”. De atunci, aceasta a atras atenția ori de câte ori a apărut în public. Tânăra a cucerit inimile oamenilor atât prin frumusețea sa, cât și prin proiectele în care a fost implicată.

Ce se știe despre relația lui Thylane Blondeau cu partenerul său

Modelul francez și iubitul ei sunt împreună încă din 2020. Cei doi au decis, în cele din urmă, să facă pasul cel mare. Pentru cererea în căsătorie, Attal a organizat o zi pe mare, la bordul unei ambarcațiuni uimitoare. Acesta a profitat de ocazie pentru a realiza și o ședință foto cu partenera sa.

Ulterior, DJ-ul francez a surprins-o pe Blondeau cu o cină în aer liber. Cina a avut loc la vila sa privată, iar fotografiile au surprins un cadru romantic, cu petale de trandafiri, lumânări și o masă intimă în doi.

Conform presei internaționale, Blondeau și Attal au fost surprinși la un hotel de lux din Grecia. Presa scrie că o noapte la acest hotel ajunge să coste și 600 de lire sterline. Blondeau a oferit și câteva imagini de ansamblu cu inelul său de logodnă. Aceasta a primit de la partenerul ei un inel cu diamant oval montat pe o verighetă de aur.

Modelul, în vârstă de 24 de ani, a postat și un mesaj emoționant alături de anunțul logodnei:

„Am spus DA celui mai bun prieten al meu. Da pentru totdeauna!”, a scris tânăra în mediul online.

Un bijutier certificat a declarat pentru presă că inelul modelului ar avea aproximativ două carate, fiind tăiat într-o formă ovală și având o calitate excelentă. Designul este unul minimalist și modern. Este vorba despre un inel elegant care a atras imediat privirile tuturor. De altfel, bijutierul a observat o tendință în ceea ce privește inelele de logodnă ale vedetelor. Acesta a declarat că cele mai multe vedete au optat, în ultimii ani, pentru inele cu diamante în formă ovală.

Cum a devenit Thylane Blondeau cunoscută

Cariera sa a fost în plină ascensiune încă de la o vârstă fragedă. Numele său real este Rose Thylane-Lena. A început cariera în modelling la o vârstă destul de mică. La doar patru ani a defilat pe podium pentru Jean Paul Gaultier.

Șase ani mai târziu, la zece ani, a devenit cel mai tânăr model care a pozat pentru Vogue Paris. Ascensiunea definitivă a venit în 2006, când a fost supranumită „cea mai frumoasă fetiță din lume”. Această recunoaștere i-a fost oferită din nou 11 ani mai târziu.

+3
Mai multe fotografii

Blondeau este fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau și a Veronikai Loubry.

