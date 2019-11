Momente de senzație în cea de-a 13-a ediție a transformărilor de la Te cunosc de undeva! Energia, mișcările senzaționale și emoțiile mari au marcat fiecare moment

Barbara Isasi a interpretat-o pe Christina Aguilera și cu siguranță acest lucru i-a ieșit senzațional. Momentul său a fost unul incredibil, plin de energie, dans, iar vocea sa a răsunat în tot platoul.

Piesa "Show me how you burlesque" a artistei americane a fost pusă în valoare de vocea puternică a Barbarei, iar cu siguranța juriul a rămas impresionant.

