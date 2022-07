Te cunosc de undeva! 9 iulie 2022. Emi și Cuza au cântat spectaculos piesa "My Way", în interpretarea artistului Robbie Williams

Am ajuns cu pași repezi la ultimul număr din competiția marii finale Te cunosc de Undeva! Au trecut deja 10 ediții dintre care ei deja au câștigat două, plus un duel. De-a lungul concursului cei doi au demonstrat că au un talent incredibil în a imita voci și personaje, lucru care i-a dus direct spectaculoasa finală!

De o potrivă îndrăgiți, invidiați, dar și criticați de colegii lor, cei doi revin pe scenă cu o melodie clasică. Pentru că ne-au demonstrat că nu se lasă până nu iese cum vor ei, au ales piesa My way în interpretarea lui Robbie Williams. Emi și Cuza au fost primiți în ropote de aplauze și au făcut pe scenă transformărilor un spectacol demn de marile scene precum artistul internațional a făcut-o de fiecare dată.

Emi și Cuza au interpretat Robbie Williams, cu celebra melodie My Way. Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în finala sezonului 17

Show-ul Te cunosc de Unvdea! pentru ei a fost ca o joacă de artiști, dar o joacă atent gândită și muncită, pentru că în spatele fiecărui moment grandios, cei doi au depus foarte mult efort, iar pe scenă, de fiecare dată, au reușit să facă momente ce fie au emoționat până la lacrimi, fie au uimit prin amploarea momentului.

Emi și Cuza i-au ridicat în picioare pe jurați la finalul serii. Ei au reușit să pună în scenă un moment incredibil, iar transformarea lor i-a lăsat cu gura căscată pe jurați.

Cuplul care a avut parte de o transformare de zile mari în Robbie Williams, apărând pe scenă cu celebra piesă "My Way" și au reușit să încheie apoteotic seara. Așa cum ne-au obișnuit, cu o fuziune evidentă a celor doi, artiștii au reușit să creeze atmosfera exact ca în referință. Dezinvolți și plini de șarm, piesa a prins contur sub vocile și mișcările teatrale ale cântăreților și ale bandului.

Citește și: Te cunosc de undeva! 25 iunie 2022. Emi și Cuza au cântat excepțional Rag'n'Bone Man - "Human". Ce provocări au avut

Jurizarea cuplului Emi și Cuza. Ce spune juriul despre prestația din 9 iulie 2022 a celor doi

Aventura transformărilor continuă în acestă seară la Antena 1, cu personaje pe măsura concurenților, muzică live și multă voie bună. Finala Te cunosc de undeva! a fost spectaculoasă cu Emi și Cuza pe scenă.

Citește și: Te cunosc de undeva! 4 iunie 2022. Emi și Cuza au pus în scenă un moment glorios, marca Bon Jovi. Cum sună piesa "It's My Life"

"Vreau să vă spun că în 1993 am avut un turneu în Anglia, timp de cinci săptămâni, acolo unde a cântat Robbie Williams, contează faptul că eu am ascultat acest concert în direct în Anglia și ar fi fost minunat dacă ați fi văzut tot concertul, pentru că el, la moment dat, a lăcrimat când a spus “Mama, asta este pentru tine!”. Aș fi vrut să aud, pentru că era specific. Siguranța lui Robbie Williams și faptul că stătea drept, semeț și avea o forță extraordinară, nu îi păsa de nimeni și de nimic pentru că el știa că el este în centrul atenției, nu avea niciun fel de reținere vizavi de publicul care îl asculta și era reciprocă această bucurie. Aș fi vrut să o văd la voi și aș fi vrut să ascult acel accent, să mușcați cuvintele alea și aceea engleză, british accent. Voi, sunteți minunați!", a spus Ozana Barabancea.

"Măi, copii ce să vă zic… Talentați sunteți, v-am admirat nouă ediții, deja 10, de 10 ediții vă tot admir și mi-aș fi dorit un pic mai mult poate de la tine Emi. Momentele de emoție trebuie câștigate", a spus Cristi Iacob.

"Băieți, aș vrea să mă refer strict la numărul din această seară și să vă spun că m-ați purtat când sus când jos. Eu am venit aici cu o matrice, Robbie Williams, am văzut momentul, referința, cred că acesta este un pank la consum. Și e foarte multă revoltă în ce cântă el acolo. I-a spus la final mamei “Mom, is your sun singing” și cred că el suprapunând asta peste viața lui, a aratat un soi de demonstrație că a reușit și mi-a plăcut foarte mult emoția în ochii lui am simțit o. E ca la actorie, e emoționant nu când plângi, ci când te abții să plângi. El era exact pe muchia aia și mi-a plăcut foarte tare la tine Cuza că spre final aproape că ai ajuns acolo. Atât am de spus, în rest sunteți fantastici", a spus Mihai Petre.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Citește și: Crina Mardare este noul profesor de canto la Te cunosc de undeva! Ce dezvăluiri a făcut despre sezonul 17

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Citește și: Adriana Trandafir este noul profesor de actorie la Te cunosc de undeva! Ce a dezvăluit

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

Urmărește integral ultima ediție: https://antenaplay.ro/te-cunosc-de-undeva. Vezi ce-ți place!

Spune ce crezi despre transformările din fiecare ediție, chiar în timp ce o urmărești în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/.

Surprizele continuă! Vă arătăm mai multe în cel mai nou extra show UNU la 1 – Te Cunosc de Undeva! disponibil pe AntenaPLAY.