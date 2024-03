Te cunosc de undeva Sezonul 20, 23 martie 2024. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat în Nancy Sinatra - These Boots Are Made For Walkin

În episodul 6, din data de 23 martie 2024 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat în Nancy Sinatra - "These Boots Are Made For Walkin".

Sambata, 23.03.2024, 21:40