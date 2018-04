Dragoș Damșa (Dael) a venit la „The Four” să ia un scaun! Îl recomandă talentul și experiența! Cheloo: „Pentru mine, ești un amator!”

În cea de-a doua ediție de la "The Four - Cei 4", Dragoş Damşa a interpretat o melodia lui Jamie Woon - "Shoulda". Dragoș Damșa (Dael) a venit la „The Four” să ia un scaun! Îl recomandă talentul și experiența!

„Mi se pare că ai un timbru vocal blând!”, i-a spus Feli. Și Antonia a remarcat sensibilitatea ta, dar Cheloo i-a reproșat că e doar un amator.

