ELIZA CHIFU: ”Când e o provocare, eu vin! Îmi este teamă doar de mine!” Cheloo: ”Ai ceva din festivalurile de odinioară!”

A concurat la ”Eurovision”, a obținut trofee în Italia, dar când e vorba de provocare, răspunde, mereu, ”PREZENT”. ”Dacă tot am venit, nu plec. Vreau să rămân!”

Eliza Chifu e prima intrată în scenă. A concurat la ”Eurovision”, a obținut premii la concursurile de talente din Italia. ”Când e o provocare, eu vin. Mă tem doar de mine, sunt singurul meu adversar”, spune.



Are tupeu. ”În lumea muzicală e greu, trebuie să ai ceva wow ca să reușești”. E întrebată ce așteptări are. ”Păi dacă tot am venit, nu plec, vreau să rămân!”

Merge pe Britney Spears, ”Toxic”, și spune că dacă ar fi să ajungă la duel, ar alege-o pe Anastasia.

Concluzia lui Cheloo: ”Ai ceva din festivalurile de odinioară!”

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!