Rețineți-i numele, veți mai auzi de el și poate chiar va ocupa un scaun mult râvnit: Anton Joseph Banaghan! „Relația mea cu muzica e ca una de dragoste!”

Fără doar și poate, vocile challengerilor au o forță extraordinară, iar lupta e mai strânsă ca niciodată! Jurații își dau seama că vor avea o seară grea pentru că deciziile se vor lua după o analiză atentă. Anton Joseph Banaghan este genul de artist pe care nimeni nu-l vrea într-o confruntare directă pentru că toată lumea este conștientă de vocea impecabilă a concurentului. Iar de asta s-au convins și jurații „X Factor”, însă cei de la ”The Four” s-au împărțit în două tabere. Cheloo nu a fost impresionat, în timp ce Carla's Dreams a spus că „e cel mai bun timbru din concurs”.

„Relația mea cu muzica e ca una de dragoste!”, spune Anton.

A ales hitul lui Michael Buble, "Feeling Good", și i-a ieșit de minune după părea unora dintre jurați.

Rețineți-i numele, veți mai auzi de el și poate chiar va ocupa un scaun mult râvnit!

Marea finală ”The four – Cei 4” va avea loc sâmbătă, 9 iunie, când telespectatorii vor putea afla cine sunt foștii concurenți întorși în competiție datorită votului publicului. După nouă ediții, cei care au putut fi votați de-a lungul emisiunii și care au șanse să revină sunt: Angelo Simonică, Alex Florea, Lu Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoș Udilă și Amalia Uruc. Tot telespectatorii vor fi cei care vor putea vota marele câștigător al acestui sezon în finala care va avea loc pe 9 iunie.

La ”The Four – Cei 4”, bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă, iar noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își pierde locul, există o șansă de salvare. Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, pentru a fi întorși direct în finală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

➡️ Vezi The Four - Cei 4 online pe AntenaPlay > https://goo.gl/FrixL6. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!