SERGIU FERAT VS. UDDI. Duelul „greilor” a început! Își va pierde Uddi scaunul?

Sergiu Ferat a luat patru cercuri și l-a ales pe Uddi la duel. Provocarea e într-adevăr una uriașă, mai ales că Uddi are mulți fani și un renume câștigat cu multă muncă.

În cea de-a doua ediție de la "The Four - Cei 4", Dragoş Udilă a interpretat la duel melodia lui Skrillex & Damian "Jr. Gong" Marley - "Make It Bun Dem".

Sergiu Ferat a interpretat la duel melodia lui Michael Jackson - "Human Nature", un hit care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

„Cam ăsta e nivelul pe care l-am vrut aici. Felicitări amândurora, superb!”, a spus Macanache.

„Nu l-aș fi chemat pe Dragoș (Uddi)!”, a spus Carla s Dreams. „Un duel care mi-a plăcut foarte mult!”,a completat și Antonia. Feli a remarcat că Uddi are un „zvâc” care îl avantajează. Dragoș a câștigat și își păstrează scaunul. „După lupta asta, a revenit regele pe tron!”, a spus Macanache.

