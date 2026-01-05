Antena Căutare
Antena Stars lansează grila 2026. Diana Bart se alătură echipei Antena Stars

Antena Stars începe anul în forță! Postul TV aduce schimbări în rândul prezentatorilor, promite sezoane noi ale emisiunilor, formate extinse și ediții speciale, pregătite să le aducă zilnic telespectatorilor informație, emoție și divertisment.

Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 10:01
Noutatea grilei Antenei Stars o reprezintă consolidarea echipei Xtra Night Show, prin alăturarea unui nou nume care completează formula emisiunii.

Noutatea grilei Antenei Stars o reprezintă consolidarea echipei Xtra Night Show, prin alăturarea unui nou nume care completează formula emisiunii. Începând cu 9 ianuarie, Diana Bart devine co-prezentator al formatului, alături de Andrei Ștefănescu, în night show-ul difuzat de vineri până duminică, de la ora 21:30, pe Antena Stars.

Diana Bart se alătură echipei Antena Stars

Jurnalistă și prezentatoare TV cu o experiență de peste două decenii în televiziune, Diana Bart se alătură echipei Antena Stars, aducând un plus de energie, naturalețe și profesionalism. Alături de Andrei Ștefănescu, formează un duo dinamic, pregătit să le ofere telespectatorilor seri de weekend pline de divertisment, umor, povești mondene savuroase și invitați speciali.

Astfel, Diana Bart declară: “După 22 de ani de carieră, spun DA unei noi etape, cu emoție, curaj și un zâmbet mare. Cred în schimbări care te scot din zona de confort și te așează exact acolo unde trebuie să fii. Viata vine în capitole, fiecare m-a antrenat pentru următorul. Închid un capitol cu recunoștință și deschid altul la Antena Stars, unde nopțile devin Xtra. Urmează Xtra Night Show: seri cu ritm, conversații faine, spontaneitate și mult fun. De abia aștept să începem!”și Andrei Ștefănescu completează:”Începe un nou sezon, cu o nouă parteneră. Mă bucur că este alături de noi. Este o jurnalistă cu experiență, care a muncit mult în televiziune. Cu siguranță ne vom completa reciproc. Așadar, un nou sezon, o nouă parteneră: Diana Bart, pe care o felicit pentru venirea ei în rândurile noastre!”.

Noutățile nu se opresc aici. Începutul de an îi găsește împreună pe Mara Bănică și Marius Niță, la Spynews TV Live. Din 5 ianuarie, emisiunea își dublează durata de difuzare, de luni până joi, între 21:30 și 00:00. Night Show-ul promite exclusivități, declarații în premieră și invitați speciali, într-un mix dinamic de informație, analiză și emoție.

Mara Bănică declară: „Intru în Noul An cu o provocare mare și extrem de frumoasă pentru mine: de luni până joi, împreună cu Marius Niță, îi vom ține pe telespectatori conectați la poveștile vedetelor, dincolo de scene și de luminile refectoarelor. Timp de două ore și jumătate vom fi, așadar, gazdele celui mai nou late night show, Spynews TV Live.”, iar Marius Niță completează: „Schimbarea începutului de an se întâmplă din 5 ianuarie, iar serile vor avea un alt vibe la Antena Stars. Alături de Mara Bănică, vă batem în ecranele televizoarelor cu cei mai efervescenți invitați si cele mai fierbinți subiecte, la Spynews TV Live. V-aș spune mai multe, dar o vom face de luni.”.

Emisiunea Meniu de vedetă cu Chef Horia Manea își mută, pentru o perioadă, platoul în Maroc, într-o serie specială de ediții intitulată Meniu de vedetă-Arome din Maroc. Prima ediție va fi difuzată luni, 5 ianuarie, în Prime Time, de la ora 19:00. Proiectul îmbină gastronomia cu experiența de travel, într-o incursiune plină de culoare și savoare. Chef Horia Manea aduce în fața publicului rețete tradiționale și reinterpretări spectaculoase, iar segmentul de călătorie este ghidat de jurnalista Maria Andrei, care descoperă Marocul autentic, pas cu pas. Chef Horia Manea afirmă: „Sunt extrem de entuziasmat în legătură cu edițiile speciale filmate integral în Maroc. Am avut șansa să vizităm 7 orașe, să aflăm cultura oamenilor de acolo și să gătim alături de ei. Emisiunea va fi un mix între călătorit și gătit. Sper să ajungă la sufletele voastre! De luni, de la 19.00!”.

În ceea ce privește noile sezoane ale emisiunilor cu care v-am obișnuit, începând tot de luni, 5 ianuarie, Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș, revin zilnic pe micile ecrane, de la ora 11.00. Jurnalul rămâne fidel misiunii sale de a livra cele mai proaspete subiecte mondene, interviuri în exclusivitate, invitați relevanți și recomandări utile de la specialiști. În weekend, emisiunea păstrează tradiția retrospectivei săptămânale, difuzată sâmbăta și duminica, de la ora 09:00, pentru ca telespectatorii să fie la curent cu tot ce contează.

Astfel, Geanina Ilieș afirmă: „În 2026, Antena Stars deschide un nou sezon de știri mondene, mai aproape ca niciodată de oameni. Noul sezon va aduce telespectatorilor mai multe exclusivități, interviuri sincere, imagini din culisele celebrității și subiecte care fac diferența. Antena Stars va fi aproape de vedete, însă și mai aproape de voi.”.

Tot din 5 ianuarie, Natalia Mateuț revine cu un nou sezon al emisiunii „Viața fără filtru”, difuzată de luni până vineri, de la ora 13:30. Formatul continuă să spună poveștile vedetelor fără măști și fără artificii, prin interviuri sincere, momente în premieră și invitați de marcă. În acest mod, Natalia Mateuț declară: „Noul sezon Viața fără filtru vine cu subiecte mai puternice și o abordare mai curajoasă, în care mergem dincolo de aparențe pentru a descoperi adevărul. Ne concentrăm pe cazuri sociale, investigăm poveștile artiștilor, dar și viețile oamenilor, scoțând la lumină întâmplări nespuse până acum. Îi aștept pe telespectatori alături de noi, pentru că împreună reușim să deslușim realitatea așa cum este ea.".

Mirela Vaida și Adrian Velea revin și ei cu un nou sezon „Acces Direct”, tot din 5 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 16.00, emisiune care continuă să fie un reper al actualității și al poveștilor de viață puternice. Anchetele realizate pe teren, interviurile exclusive și subiectele care provoacă emoție și dezbatere rămân puncte-cheie ale formatului, într-un sezon ce promite revelații și momente memorabile.

Astfel, Mirela Vaida și Adrian Velea spun: „Ne-am luat o pauză, dar poveștile oamenilor nu se opresc niciodată. Din 5 ianuarie, mă întorc acasă, la Acces Direct. Cu adevăr, cu emoție, cu vocea celor care au nevoie să fie auziți. Pentru că viața se trăiește… în direct.”, dezvăluie Mirela Vaida, în vreme ce Adrian Velea completează: “Urmează un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, iar eu sunt bucuros să mă aflu din nou în fața voastră. Vom continua să aducem în fața publicului povești puternice, cazuri care ridică semne de întrebare și situații în care oamenii au nevoie de ajutor. Le mulțumesc telespectatorilor care sunt alături de noi și îi invit să rămână aproape și în acest nou sezon.”.

