Au trecut 20 de ani de la moartea regretatei Laura Stoica. Cum reușesc oamenii dragi să-i țină vie amintirea

Tragedia s-a întâmplat în 2006, însă fanii și-o amintesc în continuare cu plăcere pe Laura Stoica. Melodiile sale dăinuie și astăzi.

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 11:31 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 13:17

Una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria pop-rock a muzicii românești, Laura Stoica, s-a stins din viață pe 9 martie 2006. Regretata vedetă a lăsat în urma sa o mulțime de piese care ajung și astăzi la sufletele celor care au îndrăgit-o sau care o ascultă acum pentru prima oară.

Astfel, din cauza morții sale, în muzica românească a rămas fără doar și poate o etapă marcantă și traumatizantă.

Au trecut 20 de ani de la moartea regretatei Laura Stoica

Laura Stoica s-a stins din viață în urma unui accident rutier pe DN1 în luna martie a anului 2006. A fost un eveniment extrem de tragic și marcant, atât pentru familia sa cât și pentru toți cei care o iubeau pe artistă.

Născută în anul 1967, Laura Stoica a devenit extrem de cunoscută în România imediat după ce a participat la mai multe festivaluri de muzică ușoară, acolo unde și-a făcut cunoscută vocea inconfundabilă care avea să rămână ca o amprentă peste ani. A lansat piese care au reușit să aibă succes atât în televiziune, cât și la radio, arată acest site.

În apropiere de localitatea Sinești, pe DN1, în luna martie a anului 2006, Laura Stoica își pierdea viața. La acel moment, artista era însărcinată. Cu toate că a încetat din viață, melodiile sale au rămas ca un pansament de-a lungul timpului.

Ce s-a întâmplat după moartea Laurei Stoica

Laura Stoica avea 39 de ani când a murit în teribilul accident de mașină. Vedeta a fost înmormântată la Cimitirul Bellu, împreună cu logodnicul său, Cristian Mărgescu.

La acel moment, Laura Stoica și Cristian Mărgescu se întorceau de la un concert din Urziceni. Mașina în care se aflau cei doi a fost lovită din plin, iar viețile celor doi au fost curmate instant. Cei doi se iubeau, urmau să devină părinți, însă povestea lor de iubire s-a stins mult prea repede.

În fiecare an de atunci, mama Laurei Stoica este cea care oferă de pomană cu gândul că fiica să se află în acest moment într-un loc mai bun. Elena Stoica locuiește în Târgoviște și vizitează mormântul de două ori pe an, în funcție de posibilitățile sale.

Chiar dacă Laura Stoica nu mai este printre noi, în fiecare an s-au organizat diverse celebrări pentru ca numele său să fie veșnic în amintirea celorlalți. Melodiile sale au fost interpretate de mai multe interprete, fiecare cu valoarea pe care a dorit-o să o adauge piesei respective.

