Antena Căutare
Home Timp Liber Evenimente De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel aniversează 10 ani de emoție, iubire şi poveşti captivante

De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel aniversează 10 ani de emoție, iubire şi poveşti captivante

De la începutul acestui an, Happy ocupă locul 4, la nivelul publicului feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, în Prime Time şi locul 5 la nivelul întregii zile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 13:00 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 13:03
Galerie
La 10 ani de la lansare, Happy Channel continuă să fie inima celor mai frumoase povești – iar iubirea telespectatorilor rămâne motorul care îi definește parcursul. | Happy Channel

De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel marchează 10 ani de la lansarea pe piața televiziunilor din România – un deceniu în care a devenit una dintre cele mai importante destinații media dedicate publicului feminin și un reper al poveștilor despre emoție, iubire, curaj și transformare.

Happy Channel împlinește 10 ani

De-a lungul celor 10 ani, postul tv a construit în jurul său o comunitate solidă, menținându-se constant în topul preferințelor publicului feminin și consolidându-și poziția în clasamentele de audiență. De la începutul acestui an, Happy ocupă locul 4, la nivelul publicului feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, în Prime Time şi locul 5 la nivelul întregii zile.

Lansat pe 8 martie 2016, postul tv și-a asumat încă de la început misiunea de a aduce în casele telespectatorilor producții care inspiră, emoționează și creează conexiune autentică. Zece ani mai târziu, Happy Channel își consolidează poziția în piață și rămâne un refugiu pentru emoții şi poveşti intrigante, într-un context global tot mai tehnologizat, dominat de automatizare și inteligență artificială.

Articolul continuă după reclamă

Aniversarea din acest an stă sub semnul conceptului „10 ani de inteligență EMOT10NALĂ”, un manifest pentru feminitate, empatie și curaj – valori care definesc identitatea stației. Într-o lume tot mai rece, calculată și grăbită, Happy Channel a ales să pună în centrul său emoția reală și poveștile care reflectă complexitatea și forța femeilor de astăzi: curajoase, puternice şi deopotrivă sensibile, protectoare și generoase.

„Acum 10 ani, alături de o echipă mică, dar unită, am pornit la drum cu dorința de a construi un spațiu în care emoția să fie acasă. Ne-am propus să le oferim telespectatoarelor noastre povești care inspiră, care aduc bucurie și care dau putere. Happy a crescut frumos, a devenit un brand puternic și o comunitate unită în jurul acelorași valori: iubire, empatie și curaj. Într-o lume tot mai dominată de tehnologie și inteligență artificială, noi alegem să rămânem de partea umană a poveștii. Pentru că dincolo de orice algoritm există ceva ce nu poate fi replicat: emoția. Iar de 10 ani, iubirea publicului ne face să fim Happy. Și acesta este doar începutul”, a declarat Ruxandra Ion, Senior Advisor Happy Channel.

Luna martie vine la Happy Channel cu noi producții pentru telespectatori, de la inspirație culinară pentru weekend, până la lansari de seriale mult aşteptate. Începând cu 7 martie, de la ora 08:30, Chef Marco aduce în fața publicului două rețete delicioase, perfecte pentru cei care îşi doresc idei savuroase pentru mesele de weekend. Tot pe 7 martie, ajunge la final povestea îndrăgitului serialul „Lia, soția soțului meu”, pentru ca din 8 martie, în fiecare sâmbătă şi duminică, de la 20.00, telespectatorii să poată urmări serialul “Mireasa din Istanbul”. Surprizele nu se opresc aici. Din 11 martie, de la ora 20:00, Happy Channel lansează serialul „Frati de suflet”, o poveste emoționantă despre familie, loialitate şi destin, care va putea fi urmarită în fiecare miercuri, joi şi vineri, în vreme ce la finalul lunii, un actor îndrăgit va reveni pe micile ecrane. Din 23 martie, de la ora 22:00, Halit Ergenc, cunoscut publicului din rolul lui Suleyman Magnificul, revine la Happy Channel în cea mai nouă producție în care joacă, serialul „Căderea Regelui”.

La 10 ani de la lansare, Happy Channel continuă să fie inima celor mai frumoase povești – iar iubirea telespectatorilor rămâne motorul care îi definește parcursul.

Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Observatornews.ro Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
SpyNews Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”! Cum a apărut vedeta
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”! Cum a apărut...
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
(P) Top 10 cadouri de 8 Martie pentru mama
(P) Top 10 cadouri de 8 Martie pentru mama
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Plan pentru încălzirea Capitalei: 200 milioane de euro pentru energia din subteran
Plan pentru încălzirea Capitalei: 200 milioane de euro pentru energia din subteran Jurnalul
Horoscop dragoste: Ce zodii își pot întâlni sufletele pereche în 2026? Capricornii vor avea o MARE surpriză
Horoscop dragoste: Ce zodii își pot întâlni sufletele pereche în 2026? Capricornii vor avea o MARE surpriză Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x