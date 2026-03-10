Noi imagini cu Dan Petrescu după ce a trecut printr-o perioadă dificilă. Cum arată acum fostul antrenor

Dan Petrescu, fostul antrenor în vârstă de 58 de ani, a fost surprins recent de paparazzi după o perioadă în care s-a zvonit că se confruntă cu probleme de sănătate.

Fostul antrenor a fost surprins de curând pe Șoseaua Nordului unde se plimbă adesea. De această dată, fostul antrenor nu mai pare atât de slăbit și a fost chiar văzut mergând mai alert.

Dan Petrescu, surprins recent de paparazzi pe străzile din Capitală

Îmbrăcat într-o ținută sport, fostul antrenor a atras atenția trecătorilor care l-au recunoscut. Dan Petrescu apare zâmbind în pozele făcute de paparazzi și se pare că are o dispoziție mult mai bună, potrivit Cancan.

Dacă până acum au existat speculații potrivit cărora ar urma ca Dan Petrescu să fie adus la echipa națională ca antrenor, acestea au fost negate după ce Mircea Lucescu s-a recuperat după operația la șold și e acum din nou în formă.

Amintim că în urmă cu aproximativ trei luni s-a zvonit că fostul antrenor CFR Cluj se confruntă cu probleme de sănătate grave după ce a apărut din ce în ce mai slăbit.

Dan Petrescu nu a făcut nicio declarație privind starea sa de sănătate sau eventuale probleme cu care s-ar confrunta. În presă au apărut speculații cum că acesta ar fi primit un diagnostic grav de la medici și chiar că ar fi făcut chimioterapie.

El a fost internat în spital în luna decembrie, dar nu s-a aflat cauza internării sau diagnosticul exact pe care medicii i l-au pus la acea vreme.

Gino Iorgulescu, un apropiat al lui Dan Petrescu, a dezvăluit în luna decembrie că fostul antrenor ar fi făcut chimioterapie și se recuperează.

Potrivit speculațiilor apărute în presă, fostul antrenor ar fi suferit în urmă cu 7 luni o intervenție chirurgicală la nivelul amigdalelor unde ar fi avut o infecție gravă. După operație, starea lui de sănătate s-ar fi agravat ducând astfel la un tratament pe bază de chimioterapie.

Antrenorul și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a decis să ia o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate cu care confruntă. Tocmai de aceea, sportivul a ales să evite aparițiile publice și s-a focusat mai mult pe sănătatea lui.

