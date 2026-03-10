Antena Căutare
Home News Sport Noi imagini cu Dan Petrescu după ce a trecut printr-o perioadă dificilă. Cum arată acum fostul antrenor

Noi imagini cu Dan Petrescu după ce a trecut printr-o perioadă dificilă. Cum arată acum fostul antrenor

Dan Petrescu, fostul antrenor în vârstă de 58 de ani, a fost surprins recent de paparazzi după o perioadă în care s-a zvonit că se confruntă cu probleme de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 10:04 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 10:28
Galerie
Fostul antrenor CFR Cluj a fost din nou surprins de paparazzi pe străzile din București. | Hepta

Fostul antrenor a fost surprins de curând pe Șoseaua Nordului unde se plimbă adesea. De această dată, fostul antrenor nu mai pare atât de slăbit și a fost chiar văzut mergând mai alert.

Dan Petrescu, surprins recent de paparazzi pe străzile din Capitală

Îmbrăcat într-o ținută sport, fostul antrenor a atras atenția trecătorilor care l-au recunoscut. Dan Petrescu apare zâmbind în pozele făcute de paparazzi și se pare că are o dispoziție mult mai bună, potrivit Cancan.

Citește și: Soția lui Dan Petrescu a petrecut Revelionul departe de fostul antrenor. Unde se afla ea în timp ce el era singur în București

Articolul continuă după reclamă

Dacă până acum au existat speculații potrivit cărora ar urma ca Dan Petrescu să fie adus la echipa națională ca antrenor, acestea au fost negate după ce Mircea Lucescu s-a recuperat după operația la șold și e acum din nou în formă.

Amintim că în urmă cu aproximativ trei luni s-a zvonit că fostul antrenor CFR Cluj se confruntă cu probleme de sănătate grave după ce a apărut din ce în ce mai slăbit.

Dan Petrescu nu a făcut nicio declarație privind starea sa de sănătate sau eventuale probleme cu care s-ar confrunta. În presă au apărut speculații cum că acesta ar fi primit un diagnostic grav de la medici și chiar că ar fi făcut chimioterapie.

Citește și: Dan Petrescu, informații noi despre starea de sănătate. Cum arată și ce se întâmplă cu celebrul antrenor

El a fost internat în spital în luna decembrie, dar nu s-a aflat cauza internării sau diagnosticul exact pe care medicii i l-au pus la acea vreme.

Gino Iorgulescu, un apropiat al lui Dan Petrescu, a dezvăluit în luna decembrie că fostul antrenor ar fi făcut chimioterapie și se recuperează.

Potrivit speculațiilor apărute în presă, fostul antrenor ar fi suferit în urmă cu 7 luni o intervenție chirurgicală la nivelul amigdalelor unde ar fi avut o infecție gravă. După operație, starea lui de sănătate s-ar fi agravat ducând astfel la un tratament pe bază de chimioterapie.

Antrenorul și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a decis să ia o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate cu care confruntă. Tocmai de aceea, sportivul a ales să evite aparițiile publice și s-a focusat mai mult pe sănătatea lui.

dan petrescu
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Dan Petrescu revine în fotbal după zvonurile potrivit cărora ar fi grav bolnav. Ce a transmis antrenorul

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti
Observatornews.ro A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Antena 3 Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni şi va rezolva criza forţei de muncă pentru mulţi giganţi mondiali Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni şi va rezolva criza forţei de muncă pentru mulţi giganţi mondiali
SpyNews Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1 Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cum le răspunde președinta FRP celor care au acuzat-o pe Julia Sauter că nu cunoaște limba română 
Cum le răspunde președinta FRP celor care au acuzat-o pe Julia Sauter că nu cunoaște limba română 
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Ana Bărbosu, numită gimnasta anului de Federația Europeană de Gimnastică: „Sunt profund impresionată”
Ana Bărbosu, numită gimnasta anului de Federația Europeană de Gimnastică: „Sunt profund impresionată”
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o excursie pe termen scurt” în viziunea președintelui SUA
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026?
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026? Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x