One United Properties și Tomcat Hospitality transformă Bucureștiul într-o capitală culinară și o destinație pentru gastronomie și divertisment.

One United Properties, Marketta Food Hall

(P) One Gallery va găzdui Marketta Food Hall, cel mai mare food hall din Europa de Est | One United Properties, Marketta Food Hall

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, și Tomcat Hospitality, companie cu experiență în domeniul HoReCa din România, vor inaugura în cadrul One Gallery cel mai mare food hall din Europa de Est, Marketta Food Hall. Acest proiect ambițios își propune să transforme peisajul culinar al Bucureștiului, oferind experiențe gastronomice speciale atât pentru localnici, cât și pentru vizitatorii internaționali. Inaugurarea este estimată să aibă loc în al treilea trimestru al anului acesta.

One Gallery va găzdui Marketta Food Hall, cel mai mare food hall din Europa de Est

Dezvoltatorul One United Properties derulează în prezent lucrări de restaurare pentru fosta hală Ford din București, imobil istoric care va fi modernizat și readus în circuitul public ca un spațiu mixed-use sustenabil, denumit One Gallery. Marketta Food Hall, zona de gastronomie, va fi operată de Tomcat Hospitality și va aduce opțiuni culinare atent selectate, menite să atragă atât pasionații de gastronomie, cât și vizitatorii de zi cu zi. Cu un mix de branduri locale consacrate, dar și concepte noi internaționale, food hall-ul va pune accent pe incluziune și calitate, aducând împreună diverse bucătării și diferențiindu-se de un food court clasic prin crearea unei experiențe elegante, comparabilă cu cea dintr-un restaurant. Cu o suprafață de 6.000 mp spații interioare și exterioare, Marketta Food Hall va include restaurante, terase cu peste 2.000 locuri, spații de co-working, un members bar de tip speakeasy, 500 de locuri de parcare și multe altele.

„Prin Marketta Food Hall, ne așteptăm să redefinim experiența de dining a românilor, dar și standardele de consum urban, fiind adaptate la o gamă largă de momente, de la mic dejun, întâlniri de afaceri, after-work drinks sau cină cu familia, într-un ambient cu totul special”, a declarat Cătălin Gheorghe, CEO și fondator al Tomcat Hospitality.

„Viziunea noastră este să creăm un spațiu vibrant și totodată o destinație, care nu doar să pună în valoare diversitatea culinară, ci și să întărească poziția orașului pe harta ospitalității globale și să transforme Floreasca în principalul punct de atracție al orașului Bucuresti, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care vin să ne viziteze Capitala”.

„Prin conceptul multifuncțional pe care îl propune, One Gallery este un catalizator pentru transformarea Bucureștiului într-un punct de referință pe harta internațională a gastronomiei și ospitalității. Suntem mândri să contribuim la revitalizarea acestui sit istoric și la crearea unei comunități vibrante, care să atragă atât locuitori, cât și turiști din întreaga lume. Prin proiecte inovatoare precum acesta, reconfirmăm angajamentul nostru de a dezvolta destinații urbane sustenabile, care îmbină armonios patrimoniul arhitectural cu viziunea modernă a unui oraș dinamic și conectat la tendințele globale”, a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

One United Properties își propune să contribuie la revitalizarea zonei Floreasca prin conceptele comerciale lansate odată cu inaugurarea One Gallery. După restaurare, galeria va include, pe lângă conceptul unic de food hall propus de Tomcat Hospitality, și spații de birouri certificate, o zonă de muzeu, care va celebra istoria acestui imobil, precum și o sală multifuncțională pentru spectacole de teatru, evenimente culturale, concerte, conferințe, adăpostită de luminatorul istoric care va acoperi etajul. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Gallery este estimată în prezent la 100 de milioane de euro, cea mai mare investiție privată din România în restaurarea unui imobil istoric.

ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru sustenabilitate și eficiență energetică. Compania este tranzacționată la Bursa de Valori București, iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX și CEEplus.

Grupul Tomcat Hospitality, companie cu experiență în domeniul HoReCa din România din 2018, are circa 45 de locații active, afaceri de 15 milioane de euro în 2024 și circa 200 angajați, fiind operator al cunoscutelor branduri de restaurante Treevi Pizza al Taglio, Fabrica de Ciorbe, Osteria Treevi, The Bao House, Élephante și Sakagura. Pentru mai multe detalii despre Marketta Food Hall, vă rugăm să ne contactați la: [email protected] & marketta-foodhall.ro