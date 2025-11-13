Antena Căutare
Târguri de Crăciun în București. Unde se deschid și unde va putea fi văzut cel mai mare brad ecologic din România

Capitala se pregătește pentru cele mai frumoase târguri de crăciun din țară. Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că trei dintre acestea vor avea intrare gratuită! Descoperă în rândurile de mai jos unde și când poți lua parte la zilele de poveste!

Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 17:21 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 16:02
Târguri de Crăciun în București

Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să se simtă din ce în ce mai tare, mai ales că marile orașe din întreaga lume au început deja pregătirile pentru cele mai spectaculoase târguri de crăciun ale anului.

România reușește să îi surprindă din ce în ce mai tare pe cei care calcă pragurile unor astfel de târguri, mai ales că tradițiile și obiceiurile sunt tot mai bine puse la punct de la an la an.

Unde și când se deschid Târgurile de Crăciun din București. Unde va putea fi văzut cel mai mare brad ecologic din România

Luna noiembrie îi introduce treptat atât pe cei mici, cât și pe cei mari în lumea magică a sărbătorilor de iarnă, iar târgurile de crăciun au un rol foarte important în acest sens.

Primarul intermiar al Capitalei a transmis un mesaj pe Facebook cu privire la trei dintre acestea, care nu doar că îi așteaptă pe români cu brațele deschise, ci le oferă și intrare liberă.

„Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul intră în ritmul sărbătorilor de iarnă. Trei târguri cu intrare liberă, organizate de Primăria Capitalei prin CREART, vor aduce în trei locuri emblematice ale orașului energia, culoarea și bucuria iernii:

  • Piața Constituției – Bucharest Christmas Market
  • Piața Universității – Bucharest Downtown Christmas Market
  • Esplanada Operei Naționale – Bucharest Opera Christmas Market

Tema ediției din acest an este muzica – pentru că muzica apropie. De la colinde și armonii clasice, până la ritmuri urbane contemporane, fiecare spațiu va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și oameni.

În inima Capitalei, bucureștenii și turiștii din toate colțurile lumii vor fi întâmpinați de o atmosferă feerică și un decor spectaculos. Tradițiile românești vor prinde viață prin spectacolele de pe scene, dar și prin târgurile dedicate meșteșugurilor, creațiilor și produselor culinare autohtone.

Bradul impresionant de 30 de metri – cel mai mare brad ecologic din România, Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zecile de ateliere și activități pentru toate vârstele vor transforma Bucureștiul într-un tărâm de poveste, timp de 30 de zile” a transmis Stelian Bujduveanu.

Listă Târguri Crăciun din București

  • Piața Constituției - Bucharest Christmas Market (29 noiembrie 2025- 28 decembrie 2025)
  • Piața Universității - Bucharest Downtown Christmas Market (29 noiembrie 2025 - 28 decembrie 2025)
  • Esplanada Operei Naționale - Bucharest Opera Christmas Market (6 decembrie 2025 - 28 decembrie 2025)
  • Parcul Drumul Taberei - West Side Christmas Market (data nu a fost încă anunțată)
  • Piața Alba Iulia- Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 (27 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026)

Târguri de Crăciun organizate în România

  • Târgul de Crăciun din Craiova (14 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026)
  • Târgul de Crăciun din Sibiu (14 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026)
  • Târgul de Crăciun din Piața Sfatului, Brașov
  • Târgul de Crăciun din Piața Sfântul Ioan, Brașov
  • Târgul de Crăciun din zona Rectorat, Brașov
  • Târgul de Crăciun din Timișoara (23 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026)
  • Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca (21 noiembrie 2025 - 1 ianuarie 2025)
  • Târgul de Crăciun din Oradea (28 noiembrie 2025 - 26 decembrie 2025)
Brad de Crăciun în fața clădirii Parlamentului, București, România
