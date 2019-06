Vești proaste pentru fanii serialului ”Cernobîl”: nu va exista sezon 2! Ce spune creatorul serialului

„Cernobîl”, cel mai popular serial din lume, care a devansat ”Breaking Bad” și ”Game of Thrones”, nu va avea un al doilea sezon. Informația a fost oferită chiar de Craig Mazin, creatorul, scenaristul și producătorul executiv al mini-serialului, pe pagina sa de Twitter.

”Cernobîl”, serialul cu cinci episoade difuzat de HBO a creat isterie în rândul cinefililor. Cu o medie de 9,7 din 10 pe IMDb - din notele oferite de 140.000 de utilizatori ai platformei deținute de Amazon -, "Cernobîl" a depășit în popularitate serialul cult "Breaking Bad" (9,5), dar și foarte mediatizatul "Game of Thrones" (9,3), al cărui ultim sezon a decepționat mulți fani.

Din păcate însă, vestea că nu va mai exista un sezon nou al miniseriei Cernobyl a fost dată de chiar de Craig Mazin, creatorul și scenaristul american, în vârstă de 48 de ani, pe contul său de Twitter, ca un răspuns pentru publicația ”Decider”, la întrebarea dacă va fi urma un nou sezon al lui ”Cernobyl”.

Craig Mazin, foto IMDb

Mesajul lui Craig Mazin pe contul de Twitter a fost scurt și cuprinzător:

”Cu tot respectul pentru pentru Decider (n.red. publicația), dar răspunsul final al întrebării ”Va fi un sezon 2 al serialului Cernobîl” este NU”.

Serialul ”Cernobîl”, difuzat de HBO, care a prezentat realist catastrofa nucleară din 1986, s-a bucurat de cinci episoade. Ultimul episod a fost difuzat marți, 4 iunie, 2019, câștigând un număr uriaș de fani, care sperau însă într-o continuare a poveștii.

Cernobîl, în topul celor populare seriale din istorie

Topul celor mai populare seriale din istorie a fost realizat de platforma IMDb, iar cel mai mare punctaj a fost obținut de serialul ui Craig Mazin - care a primit nota 9,7. Topul este urmat de producții precum "Breaking Bad" (9,5), "Band of Brothers" (9,5), "Game of Thrones" (9,3), "The Wire" (9,3), "Rick and Morty" (9,3), "The Sopranos" (9,2), "Sherlock" (9,1), "True Detective" (9), "Fargo" (9), "Black Mirror" (8,9), "Stranger Things" (8,9), "Friends" (8,9), "Westworld" (8,8), "Peaky Blinders" (8,8).

Cele cinci episoade din miniseria HBO ”Cernobîl” au fost atent structurate de Craig Mazin, pentru a reda povestea, începând cu explozia Reactorului 4 de la centrală nucleară de la Cernobîl, din aprilie 1986, evenimentele care au condus la tragedie, accidentul în sine, dar şi gestionarea crizei ce a urmat. Creatorul scenariului a petrecut doi ani și jumătate făcând cercetări asupra subiectului, timp în care a mai scris și altele. S-a simțit însă pregătit să scrie abia în 2016, așa cum a mărturisit într-un interviu pentru Vice.com.

Pentru Craig Mazin, creatorul serialului fenomen, a fost important să păstreze acuratețea și autenticitatea faptelor. De altfel, explozia reactorului 4 de la Centrala Nucleară de la Cernobîl, din Ucraina, din 26 aprilie 1986, se numără printre cele mai mari dezastre produse de om, efectele fiind comparate cu cele produse în urma exploziei a 500 de bombe nucleare, de mărimea celor de la Hiroshima și Nagasaki.

Peste 60 000 de oameni au murit din cauza radiațiilor și peste două milioane au avut de suferit în urma celui mai grav accident din istoria energiei nucleare. Află întreaga poveste aici.

