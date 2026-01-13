ADDA a refuzat să facă o probă de la Power Couple. Care a fost motivul: „Mă cunosc foarte bine”

ADDA a refuzat să facă proba fetelor din a doua etapă a sezonului 3 Power Couple. Artista a explicat că i-a fost prea frică să realizeze proba „Iubita mea e praștie”, difuzată pe 12 ianuarie 2026.

Când a văzut macaraua, ADDA a spus că nu crede că poate să facă proba. Dani Oțil i-a dat un minut de gândire pentru a lua decizia dacă încearcă sau abandonează. Cătălin Rizea i-a spus soției că proba este una safe și nu poate păți ceva la coloană așa cum se temea, însă a încurajat-o să facă ceea ce simte, motiv pentru care ADDA nu a participat la probă.

O concurentă Power Couple a refuzat să facă proba „Iubita mea e praștie”. Care a fost motivul

„Nu știu dacă pot să o fac, sincer. Cred că nu sunt suficient de puternică. Am crezut că sunt, dar nu sunt. Mă cunosc foarte bine. Știu ce pot și ce nu pot să fac. Și pot foarte multe lucruri, dar ăsta este un lucru pe care nu am putut să-l fac. Să recunoști că ești vulnerabil, sensibil și fricos înseamnă și putere. Înseamnă că ești sincer, că nu minți, că îți știi limitele, ești sincer cu tine și cu sufletul tău și cred că am luat decizia cea mai corectă. Este frica lipsei de control”, a spus ADDA.

„Iubire, dacă nu poți să o faci, n-o faci”, i-a transmis Cătălin Rizea.

„Mi-e foarte frică. Mă ia atac de panică. Poate nu sunt eu făcut pentru emisiunea asta. Sunt slabă, asta este! Nu contează! Sunt slabă la acestă probă, dar nu cred că pot”, i-a spus ADDA soțului.

Totuși, pierderea financiară a fost foarte mică.

„Ești șmecher”, a spus ADDA după ce Cătălin i-a spus că a investit numai 99 de euro, bani pe care i-a pierdut abandonând proba.

Proba fetelor din a doua etapă a sezonului 3 Power Couple s-a numit: „Iubita mea e praștie”. Au primit câte 3 fotografii care au legătură cu cuplul sau partenerul, cărora li s-au adăugat câte 5 elemente AI. După ce au văzut imaginile modificate, fetele au fost aruncate din praștie, apoi revenite cu picioarele pe pământ, au spus ce elemente greșite au identificat. Concurentele au avut nevoie de cel puțin 10 elemente AI recunoscute pentru a trece proba.

Și Dilinca a renunțat la probă după prima încercare. Fiecare fată a avut 3 fotografii și 3 „propulsări în văzduh”. Iubita lui Mădălin a făcut o treime din probă, iar apoi a plâns: „Doare foarte tare. Nu cred că mai duc de două ori. Nu mai vreau. Îmi pare rău, aia e, am încercat. Renunț la probă. Nu-i de mine”, a spus Dilinca.