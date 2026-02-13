Care sunt cele 10 piese din finala națională a Eurovision 2026. Juriul a desemnat finaliștii care vor reprezenta România

S-au ales finaliștii care vor concura pentru a reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026. Jurații au avut o misiune dificilă, însă au luat o decizie fermă. Cele 10 piese din finală au fost alese după trei zile de audiții, potrivit rador.ro.
Eurovision 2026 va avea loc la Viena, iar artiști sunt foarte încrezători în forțele proprii. Ultima melodie finalistă a concursului muzical va fi aleasă duminică, 15 februarie 2026, de către public. Piesa cu cele mai multe vizualizări pe canalul de YouTube al TVR va merge în finala națională a competiției.
Cine sunt finaliștii care vor participa la Eurovision Song Contest 2026 pentru a reprezenta România
Printre cei care vor reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026 se numără Alejandro Zandes & Emil Rengle, Alexandra Căpitănescu, Edward Maya x LoveBbe x Costi, Emy Alupei, HVNDS, Monica Odagiu, Olivia Addams, Robert Lukian, Vanu și Yguana.
Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”
Alejandro Zandes & Emil Rengle merg direct în finala națională concursului muzical cu piesa „Bailando Solo”.
Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
Juriul a trimis-o pe Alexandra Căpitănescu în următoarea etapă a competiției. Un lucru este cert, artista a făcut senzație cu piesa „Choke Me” în semifinale.
Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”
Edward Maya x LavBbe x Costi au cucerit jurații cu melodia „Everybody Needs Somebody”. Așadar, au primit șansa de a trece în finala națională.
Emy Alupei – „Tili Bom”
Și Emy Alupei se numără printre finaliștii Eurovision 2026.
HVNDS – DOR”
HVNDS se află în finala națională a concursului muzical Eurovision 2026, făcând față provocărilor de la audiții și impresionând jurații.
Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”
Vocea Monicăi Odagiu a răsunat în semifinala națională a Eurovision 2026. Artista a cucerit jurații cu emoțiile pe care le-a transmis prin piesa interpretată.
Olivia Addams – „Croco”
Olivia Addams a primit „biletul” către finala națională Eurovision 2026 după ce a cântat melodia „Croco”.
Robert Lukian – „Fire to the lies”
Un alt finalist care va concura pentru a reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026 este și Robert Lukian.
Vanu – „Therapy Enemy”
Și Vanu merge în finala națională Eurovision 2026 cu piesa „Therapy Enemy”.
Yguana – „Happy Birthday”
Printre finaliști se mai află și Yguana.
Ce misiune dificilă au de îndeplinit fanii Eurovision
Până duminică, 15 februarie 2026, fanii au primit o sarcină dificilă. Aceștia trebuie să aleagă a 11-a piesă pentru Marea Finală. Melodia cu cele mai multe vizualizările de pe canalul de YouTube al TVR va fi câștigătoare.
Publicul va alege o piesă dintre următoarele cinci:
Alexa & Aria Moon – „iELE”
Antonio Pican – „Humans”
Bogdan Medvedi – „Broken Heart”
Impact – „Bengalo”
Wrs – „All The Way”
Eurovision 2026 va avea loc la Viena și se va desfășura în perioada 12 și 14 mai pentru semifinalele. Marea finală va avea loc pe 16 mai.