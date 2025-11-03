Emil Rengle și Alejandro Fernandez au făcut un anunț cu adevărat surprinzător. Cei doi logodnici vor să reprezinte România la Eurovision în 2026!

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au câștigat simpatia telespectatorilor după ce au participat împreună la Asia Express, iar acum continuă să fie urmăriți în mediul online de mii de oameni, care îi admiră atât pentru curajul de care au dat dovadă în marea aventură de pe Drumul Eroilor, cât și pentru că și-au rămas alături chiar și în cele mai dificile momente.

Cei doi fac o echipă uimitoare și în viața de cuplu, însă nici atunci când vine vorba despre pasiuni nu sunt străini unul de celălalt.

În timp ce Rengle este cunoscut pentru talentul său incontestabil în lumea dansului, Alejandro are o voce de-a dreptul spectaculoasă care ar putea să îl ducă departe la Eurovision, competiția la care cei doi au recunoscut că își doresc să participe împreună.

Alejandro și Rengle vor să participe la Eurovision! Ce strategie și-au pregătit deja cei doi foști concurenți de la Asia Express

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit despre o posibilă participare la ediția din mai 2026 a competiției, iar fanii lor s-au bucurat să afle că ar putea să îi vadă din nou împreună la televizor.

Întrebați dacă România este țara pe care își doresc să o reprezinte, cei doi au răspuns exact așa cum toți susținătorii lor își doreau.

„Absolut! Chiar vorbeam puțin mai devreme. O să zic eu acum asta pentru că poate e mai ușor în română. Alejandro s-a îndrăgostit foarte mult de România și toată iubirea asta pe care o primește cred că îl...îmi spunea în această dimineață la micul dejun, l-ar împinge să arate lumii, mai ales el venind din Anglia și din Spania” a spus Emil Rengle, urmând ca Alejandro să intervină: „Mie îmi place România mult mai mult decât Anglia și Spania, adică...”.

„Și suntem și strategici, ca în Asia Express, 12 puncte de la Anglia și de la Spania s-ar duce direct către România” a mai spus Emil Rengle, încrezător că cei doi ar putea face un show demn de o competiție muzicală internațională.

„Ce ziceți de strategia asta? Ar funcționa? Mulțumim Antena 3 CNN pentru energia frumoasă și gândurile de bine” au mai transmis aceștia în mediul online, acolo unde au primit imediat răspunsuri din partea urmăritorilor lor.

„Cea mai bună strategie”,

„După sufletul vostru, totul se întâmplă cu un scop!”,

„Ce caractere frumoase aveți! Sunteți absolut minunați! Mult succes!”

„Chiar îmi place de voi, sunteți talentați, ați dat dovadă de fairplay, educați și simpatici, chiar și când vă certați. Succes!”

„Mult succes în tot ce vă propuneți! Bucurați-vă de fiecare experiență așa cum știți voi mai bine! Pe Rengle îl știam și îi apreciam talentul, dar Alejandro a fost o surpriză frumoasă... sunt un cuplu invincibil” sunt doar câteva dintre comentariile celor care s-au bucurat de această veste.

Iată și momentul video aici:

