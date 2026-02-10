Ce emoții o încearcă pe Bella Santiago după ce a ajuns în semifinala Eurovision România 2026. Ce spune despre absența soțului ei

Antena Căutare
Bella Santiago, fosta concurentă Power Couple, a ajuns acum în semifinala Eurovision România 2026.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 12:06 | Actualizat Marti, 10 Februarie 2026, 13:13
Cântăreața îți dorește cu ardoare să ajungă să cânte pe scena de la Viena și să reprezintă anul acesta România la Eurovision 2026. | Instagram & Antena 1

Bella a impresionat de-a lungul anilor cu timbrul său vocal unic și a câștigat X Factor în urmă cu câțiva ani, premiu care a propulsat-o în cariera ei muzicală.

Acum artista se bucură de un succes enorm și este extrem de emoționată pentru faptul că a ajuns în semifinala Eurovision România 2026. Soțul ei, Nicu Grigore, este și impresarul ei, dar în prezent acesta se află la Survivor România 2026. El face parte din echipa Războinicilor și este unul dintre cei mai curajoși concurenți, care își susține echipa în cele mai grele momente.

Bella Santiago, copleșită de emoții în semifinala Eurovision România 2026

Bella Santiago a dezvăluit că urmărește fiecare ediție de Survivor cu sufletul la gură, fiind mereu curioasă să afle cum se descurcă soțul ei în jungla Dominicană. Ea a recunoscut că îi duce dorul lui Nicu și îi este foarte dor de el, așteptându-l acasă nerăbdătoare.

Pe 9 februarie a început etapa de audiții ale semifinaliștilor, iar timp de trei zile concurenții trebuie să interpreteze live piesele lor în fața juriului.

Bella și-a imaginat deja cum va arăta show-ul ei pe scena de la Viena dacă va reuși să ajungă în marea finală. Artista este mereu obișnuită să fie însoțită de Nicu, care nu e doar soțul ei și cel mai mare sprijin al ei, ci și managerul ei, având încredere totală în alegerile lui. Bella Santiago este acum copleșită de emoții și a mărturisit să își dorește să îl aibă aproape pe soțul ei. Cântăreața îți dorește cu ardoare să ajungă să cânte pe scena de la Viena și să reprezintă anul acesta România la Eurovision 2026.

„Am avut mari emoții. De o lună pregătesc această piesă. Este o piesă scrisă de mine. Am vrut să cânt o piesă de-a mea, pentru că am vrut să simt fiecare cuvânt pe care îl cânt. Mi-am imaginat deja spectacolul din Viena cu dansatori, lumini, show. Până atunci, Doamne-ajută să fie și soțul acasă. Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui. Astăzi i-am simțit lipsa și mai mult, căci de obicei el are grijă de mine. Chiar dacă i-am avut pe băieți alături de mine la audiții (n.r. – băieții din trupă), i-am simțit lipsa lui Nicu”, a declarat artista pentru Libertatea.

Pentru a ajunge în finala din Austria, Bella trebuie să primească de la juriu calificativele necesare pentru a ajunge în finala de pe 4 martie și totodată să treacă ceilalți 66 de semifinaliști ai concursului.

Ea este încrezătoare că are atuurile necesare pentru a reuși și crede că îl va face mândru pe Nicu pe care speră să îl vadă în curând. Chiar dacă ea îl susține în evoluția lui la Survivor România 2026, Bella a recunoscut că are mare nevoie de sprijinul și încurajările lui.

