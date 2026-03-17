(P) Standardele de licențiere și monitorizare a operatorilor de jocuri de noroc din România

Piața jocurilor de noroc din România funcționează într-un cadru juridic și administrativ care a devenit tot mai riguros pe măsură ce sectorul s-a extins, mai ales în zona online. În prezent, discuția despre operatori nu mai poate fi redusă la ofertă, tehnologie sau marketing, ci trebuie așezată și în logica standardelor de licențiere, a obligațiilor de conformitate și a mecanismelor de control prin care statul încearcă să delimiteze piața autorizată de zona neconformă. Baza legală rămâne OUG nr. 77/2009, completată și modificată în timp, iar rolul de supraveghere este exercitat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, instituția care gestionează licențierea, monitorizarea și instrumentele de control public asociate acestui domeniu.

În esență, standardul de bază este clar: organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe teritoriul României se desfășoară numai în condițiile prevăzute de lege, iar pentru operare este obligatorie existența licenței de organizare și a autorizației de exploatare. Pentru licența de organizare, legea prevede o valabilitate de 5 ani, condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de cadrul normativ și de plata taxelor aplicabile. Din această perspectivă, licențierea nu este doar o formalitate administrativă, ci un filtru care separă operatorii ce intră efectiv sub supravegherea ONJN de entitățile care încearcă să activeze în afara pieței reglementate.

Pe măsură ce piața s-a extins, și criteriile după care publicul își alege operatorii au devenit mai riguroase.

licențierea, prezența în registrele oficiale și funcționarea într-un cadru aflat sub supravegherea autorităților.

Licențierea ca mecanism de intrare într-o piață reglementată

În România, licențierea nu vizează doar operatorul care are relația directă cu jucătorul, ci și activitățile conexe din jurul ecosistemului de jocuri de noroc. ONJN publică separat operatorii licențiați Clasa I și entitățile licențiate Clasa a II-a, categorie în care intră, între altele, furnizori de servicii și infrastructuri relevante pentru funcționarea pieței. Această împărțire arată că standardul de reglementare nu se oprește la brandul vizibil pentru utilizator, ci urmărește și lanțul operațional din spatele produsului.

Pentru obținerea licenței, ONJN pune la dispoziție secțiuni dedicate documentației necesare, inclusiv pentru jocurile de noroc la distanță. Existența acestor cerințe publicate oficial indică o abordare procedurală clară: accesul în piață presupune depunere de documente, verificare administrativă și intrare într-un sistem în care statutul licențiat poate fi ulterior confirmat public. Într-un sector sensibil, această transparență procedurală este una dintre componentele importante ale credibilității instituționale.

În paralel, modificările legislative din ultimii ani arată că standardele nu au rămas statice. Forma actualizată a OUG nr. 77/2009 reflectă intervenții succesive, inclusiv în 2025, care au întărit anumite obligații de control, au ajustat regimul sancțiunilor și au adăugat instrumente suplimentare de supraveghere pentru piața online și pentru exploatarea fizică a mijloacelor de joc. Asta arată că licențierea nu trebuie înțeleasă doar ca moment de intrare în piață, ci ca parte a unui regim dinamic de conformare.

Monitorizarea operatorilor nu se rezumă la simpla emitere a licenței

Odată acordată licența, operatorul intră într-o zonă de monitorizare continuă. În cazul pieței online, una dintre cele mai vizibile forme de control public este existența „listei negre” publicate de ONJN, unde sunt introduse site-urile de jocuri de noroc neautorizate. ONJN continuă să emită decizii de includere în acest registru, inclusiv în 2025 și 2026, ceea ce arată că monitorizarea nu este una teoretică, ci un proces activ de identificare și semnalare a domeniilor care pot fi accesate din România fără licențele necesare.

Mai mult, cadrul legal actualizat a mers dincolo de simpla publicare a listei negre. Textul actualizat al OUG nr. 77/2009 prevede obligații și pentru furnizorii de servicii relevanți în raport cu platformele neautorizate și introduce un mecanism prin care deciziile ONJN sunt comunicate furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, precum și furnizorilor de servicii de publicitate. În același registru, legea sancționează și promovarea activităților de jocuri de noroc pentru care nu există licență și autorizație. Acest lucru arată că monitorizarea s-a extins de la operator la întregul ecosistem care poate facilita accesul sau promovarea unei platforme neconforme.

În zona terestră, standardele recente includ și obligații mai clare privind identificarea și controlul mijloacelor de joc. Modificările din 2025 au introdus inclusiv sancțiuni legate de lipsa sau falsificarea codului QR aplicat pe mijloacele de joc și de permiterea exploatării unor aparate fără acest element de identificare. Este un semnal că monitorizarea se mută tot mai mult spre trasabilitate, verificare rapidă și posibilitatea de control vizibil inclusiv la nivelul publicului și al autorităților.

Registrele publice au devenit un reper de conformitate

Un element important al pieței românești este că ONJN menține accesibile public listele operatorilor licențiați, registrele dedicate și informații privind organizatorii de jocuri de noroc la distanță. Pentru consumator și pentru actorii din industrie, acest lucru contează deoarece transformă statutul juridic al operatorului într-o informație verificabilă. În lipsa unei astfel de infrastructuri publice, validarea ar rămâne la nivel declarativ, ceea ce ar slăbi semnificativ standardele de transparență.

Publicarea acestor registre mai are un efect: ridică standardul de responsabilitate al proiectelor editoriale, agregatoarelor și paginilor comparative care operează în jurul industriei. Într-o piață în care comparațiile comerciale sunt frecvente, raportarea la lista operatorilor licențiați și la actualizările ONJN devine un minim reper profesional. Astfel, monitorizarea oficială influențează nu doar operatorii, ci și modul în care întregul discurs comercial și informativ despre jocurile de noroc este construit în spațiul public.

Jocul responsabil a intrat mai ferm în logica supravegherii

Standardele de monitorizare nu se opresc la licență și sancțiuni. ONJN publică și proceduri legate de autoexcludere, iar instituția subliniază că autoexcluderea este voluntară, dar obligatorie pentru organizatori odată solicitată în condițiile prevăzute. În 2025, ONJN a comunicat și direcția de implementare a unei proceduri unice de autoexcludere opozabile tuturor organizatorilor, semn că supravegherea pieței include tot mai clar și dimensiunea de protecție a consumatorului, nu doar controlul fiscal sau administrativ.

În plus, ONJN reamintește operatorilor obligațiile din zona prevenirii și combaterii spălării banilor, ceea ce arată că monitorizarea licențiaților este legată și de standarde mai largi de conformitate financiară și operațională. Piața jocurilor de noroc nu este tratată izolat, ci ca un sector unde obligațiile de licențiere, control și raportare se intersectează cu exigențe de integritate instituțională și prevenție.

O piață în care licența a devenit doar primul nivel al credibilității

Privite în ansamblu, standardele de licențiere și monitorizare din România arată o maturizare a cadrului de reglementare. Licența și autorizația rămân fundamentale, dar

ele nu mai sunt suficiente, singure, pentru a descrie nivelul de conformitate al unui operator. În jurul lor s-a construit un sistem mai amplu: registre publice, liste oficiale, proceduri de autoexcludere, monitorizarea domeniilor neautorizate, sancțiuni pentru promovare ilegală și obligații care se extind inclusiv la actorii tehnici sau comerciali din ecosistem.

Pentru piața locală, acest lucru înseamnă că diferența reală dintre un operator licențiat și unul neconform nu mai este doar juridică, ci și una de vizibilitate instituțională, trasabilitate și responsabilitate. Într-un sector unde încrederea publicului contează la fel de mult ca oferta, standardele de licențiere și monitorizare au devenit un filtru de bază pentru legitimitate și unul dintre principalele repere după care poate fi citită soliditatea reală a unui operator activ în România.