O creatură „frumoasă, dar mortală” a ajuns la malul mării. Ce avertismente au dat specialiștii

Avertisment pe o plajă din Țara Galilor după apariția unei creaturi marine veninoase, cunoscută drept „teroarea plutitoare”. Specialiștii îi sfătuiesc pe oameni să nu o atingă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 Mai 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 17:43
Avertisment după descoperirea unei creaturi „frumoase, dar mortale” pe plajă. Specialiștii cer oamenilor să nu o atingă | Shutterstock
Specialiștii au emis un avertisment după ce o creatură marină descrisă drept „frumoasă, dar mortală” a fost observată pe o plajă din Țara Galilor. Animalul veninos, cunoscut și sub numele de „teroarea plutitoare”, a ajuns la mal și ar putea reprezenta un pericol pentru oameni și animale.

Creatura a fost descoperită de un bărbat care își plimba câinele pe plajă într-o zi liniștită. Autoritățile și experții îi avertizează acum pe cei care vizitează litoralul să evite contactul cu această specie marină extrem de periculoasă.

Este vorba despre peștele-de-câmp portughez, cunoscut și sub denumirea de „meduză falsă”. Deși seamănă cu o meduză, aceasta este de fapt o colonie formată din organisme individuale care lucrează împreună și îndeplinesc funcții diferite.

Specialiștii spun că înțepăturile acestor creaturi sunt suficient de puternice pentru a ucide peștii și, în cazuri rare, pot provoca moartea oamenilor. Chiar și după ce ajung pe plajă și par moarte, tentaculele lor pot rămâne active și periculoase timp îndelungat.

Ce avertismente au dat specialiștii

Aceste creaturi marine sunt observate mai frecvent pe coastă în lunile septembrie și octombrie. Experții avertizează că, pe măsură ce oceanele continuă să se încălzească, tot mai multe specii exotice ar putea apărea de-a lungul coastelor britanice în următorii ani.

Un semnal de alarmă a fost tras recent și de autoritățile locale. Consiliul Districtual South Hams a emis un avertisment public după descoperirea speciei pe plajă.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, reprezentanții consiliului au transmis: „Aceste animale colorate și fascinante sunt strâns înrudite cu meduzele. Au o plutitoare translucidă violetă, cu vârf roz și tentacule lungi albastru-violete. Deși sunt rareori mortale, ele provoacă înțepături extrem de dureroase, chiar și după ce sunt moarte. Înțepătura poate cauza umflături severe și iritații ale pielii.”

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să nu atingă aceste creaturi și să îi țină departe pe copii și pe câini. De asemenea, specialiștii spun că animalele marine nu ar trebui acoperite cu nisip, deoarece acest lucru poate duce la întâlniri accidentale și la accidente periculoase.

În cazul unei înțepături, persoana afectată trebuie să solicite imediat ajutor medical, mai ales dacă apar dificultăți de respirație sau reacții alergice severe.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
