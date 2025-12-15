Pe 16 decembrie, Antena Stars celebrează 12 ani de monden autentic românesc, exclusivități şi culise din viețile vedetelor

În 2013, Antena Stars, singura televiziune românească de "celebrity-news" saluta telespectatorii pentru prima dată din cadrul emisiunii "Răi da' Buni". Apoi, au urmat mii de emisii, milioane de momente speciale şi exclusivităţi, astfel că de 12 ani, Antena Stars dă zoom pe ce îți place. De 12 ani, ei sunt kilometrul zero al showbizului, locul unde se dau primele noutăți, unde exclusivitățile prind viață și unde, atunci când e nevoie, se întinde o mână de ajutor.

În 2013, Antena Stars, singura televiziune românească de "celebrity-news" saluta telespectatorii pentru prima dată din cadrul emisiunii "Răi da' Buni"

„Antena Stars aniversează primii 12 ani de prezență constantă în casele telespectatorilor, reafirmându-și angajamentul de a oferi un conținut relevant. Ne propunem să fim tot mai aproape de publicul urban, conectând povești reale cu entertainment de calitate, într-un mix curajos de divertisment, actualitate și lifestyle. Vom continua să inovăm grila de programe și să dăm zoom pe vedetele care inspiră România de azi!

În 2026, mizăm pe o strategie editorială dinamică, axată pe storytelling autentic, formate originale și o reprezentare puternică a divertismentului contemporan. Continuăm să dăm zoom pe ceea ce contează: vedetele, poveștile și emoțiile reale. La mulți ani Antena Stars, cu recunoștință și curaj pentru ce urmează!”, dezvăluie Elena Savu, Channel Manager Antena Stars.

Ce vor vedea telespectatorii pe Antena Stars de zi aniversară

Ziua aniversară debutează, de la ora 08.00, cu STAR ANIVERSAR - 12 ani, un matinal special prezentat de Andreea Frățilă, Natalia Mateuț și Andrei Ștefănescu, care aduc în fața telespectatorilor vedete de nota 12. Oana Roman, alături de Antena Stars încă de la început, vorbește despre parcursul ei și despre ce făcea la 12 ani, iar Olivia Păunescu și Valentin Butnaru, prezentatorii Observator 12, se alătură petrecerii. Atmosfera este completată de familia Cârnaţ din Chișinău, o familie specială, al cărei număr de membri simbolizează perfect cifra 12. Mai mult, pe durata emisiei, Chef Horia Manea pregătește surprize dulci în platou.

De la ora 11.00, Știrile Antena Stars, cu Geanina Ilieș și Marius Niță sărbătoresc emoții cât pentru 12 ani. Invitații zilei sunt Alexandra Ungureanu, una dintre cele mai apreciate artiste din România, și Mihai Albu, designerul român intrat în Cartea Recordurilor. Pe parcursul zilei, telespectatorii se vor bucura de interviuri speciale cu Roxana Vancea și familia, Marina Almășan, Tili Niculae, Sanda Țăranu, Marian Drăgulescu, Alina Sorescu, precum și cu Principele Nicolae și soția sa, Alina. Fiecărei vedete îi este atribuită o emoție, de la uimire, curaj și bucurie, la vulnerabilitate, fascinație și nostalgie. Pentru că, de 12 ani, Antena Stars trăiește intens fiecare poveste.

La Viața fără filtru, de la ora 13.30, Natalia Mateuț marchează aniversarea Antenei Stars printr-o ediție specială în care emoția și buna dispoziție merg mână în mână. În platou ajung Mioara Velicu și Viorica Dăncilă, sărbătorita zilei, într-o întâlnire sinceră și plină de povești. Atmosfera este animată de un moment de stand-up comedy, în care vedetele Antena Stars sunt „roast-uite” cu umor și autoironie. Un numerolog completează tabloul aniversar, explicând semnificația cifrei 12 și a datei de 16 decembrie, iar finalul aduce un moment simbolic și dulce: tortul aniversar, în forma numărului 12.

De la 16.00, la Acces Direct, Mirela Vaida și Adrian Velea aduc o poveste emoționantă despre o tânără a cărei mamă a dispărut și a reapărut după 12 ani. Vedete precum Jean de la Craiova, Valentin Sanfira, Simona Florescu, Ioana Dichiseanu și Andreea Spulber își amintesc ce făceau la 12 ani sau în urmă cu 12 ani. Spre finalul emisiunii, telespectatorii intră în casa lui Adrian Velea, care sărbătorește 12 ani de căsnicie alături de soţia sa, Ioana.

Mara Bănică, de la ora 21.30, în cadrul Spynews TV Live le dă întâlnire telespectatorilor cu Narcisa Lecușanu, una dintre cele mai importante jucătoare de handbal din România, care a debutat în carieră la doar 12 ani. Mai mult, aceasta intră în legătură directă şi cu Sida Spătaru, soția regretatului Dan Spătaru, cu care deapănă amintiri emoționante despre artist, la 21 de ani de la moartea lui.

Petrecerea continuă seara, la Un show păcătos, de la 22:30 și până după miezul nopții. Dan Capatos este însoțit, în această ediție aniversară, de Alina Pușcău și Olga Barcari. Cătălin Botezatu, Ovidiu Komornyik, Stela Enache și mulți alți artiști de renume transformă seara într-una memorabilă. La miezul nopții, Antena Stars testează norocul noului an ce se apropie.