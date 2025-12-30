Antena Căutare
Ce nu se mănâncă de Revelion. Un preparat pus pe masă poate aduce sărăcie și ghinion în casă

Pe 31 decembrie, românii se pregătesc intens pentru noaptea dintre ani. Unii își aleg cu atenție hainele, în timp ce alții aranjează în detaliu masa de Revelion unde sunt așteptați toți cei dragi lor, însă puțini sunt cei care știu că un preparat nu are ce căuta în meniul de sărbătoare. Acesta poate aduce sărăcie și ghinion în casă.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 15:00 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 16:31
Pe 31 decembrie, românii se pregătesc intens pentru noaptea dintre ani | Shutterstock

Crăciunul și Revelionul sunt cele mai așteptate momente ale anului. Gospodinele se pregătesc în amănunt pentru sărbătoare de pe 25 decembrie, dar și pentru trecerea dintre ani. Acestea pun pe masă cele mai savuroase preparate tradiționale și decorează casa după bunul plac.

De asemenea, magia sărbătorilor de iarnă vine la pachet cu un capitol încheiat și cu speranța unui an mai bun. Pe 31 decembrie, românii simt nevoia să lase în urmă supărările, eșecurile și grijile, bucurându-se de timpul petrecut alături de cei dragi în jurul mesei.

Citește și: Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani

În noaptea dintre ani există și o mulțime de tradiții și superstiții pe care unele persoane le respectă cu sfințenie. De Revelion, oamenii sunt de părere că tot ceea ce fac, spun sau pun pe masă poate influența parcursul noului an.

Așadar, mâncarea de Anul Nou este aleagă cu grijă de gospodine, având o semnificație aparte. Pentru că își doresc bogăție, liniște, sănătate și belșug, oamenii nu riscă să consume un preparat ce ar putea să le aducă ghinion sau sărăcie.

Preparatul care nu se mănâncă de Revelion

Cei care își doresc să se bucure de un an plin de surprize plăcute, noroc și oportunități trebuie să evite un aliment pe care îl consumă destul de des. Carnea de pui nu are ce căuta pe masa de Anul Nou.

Se spune că preparatele din carne de pui servite în seara dintre ani aduc ghinion și sărăcie în casă. Încă din bătrâni se zice că păsările de curte scormonesc și împrăștie pământul, iar acest gest este asociat cu risipirea prosperității și a norocului, potrivit delish.com.

În unele zone ale lumii, oamenii evită și consumul de crab, homar și alte crustacee. Se spune că cei care consumă astfel de produse vor avea parte de un declin din cauza mersului înapoi.

Citește și: Cum va fi vremea după Revelion. Ce au anunțat meteorologii pentru toată luna ianuarie 2026

Tot în noaptea de Revelion, românii nu mănâncă alimente acre sau amare pentru a nu se confrunta cu supărări sau evenimente triste în anul ce urmează.

Ce este bine să mănânci de Revelion

Există o mulțime de superstiții legate și de preparatele care nu trebuie să lipsească de pe masă în noaptea de 31 decembrie. Pentru bogăție, prosperitate, noroc și liniște, românii aleg să consume pește. Se zice că vor trece peste probleme și necazuri precum înoată peștele prin apă.

Mai mult, carnea de porc și de găscă ar trebui să fie prezente pe masa de sărbătoare. Acestea simbolizează progresul și ambiția din noul an.

Și strugurii sunt o piesă importantă în noaptea de Revelion. Conform superstițiilor, românii mănâncă 12 boabe de struguri de Anul Nou, iar când ajung la ultima își pun o dorință. De altfel, acest fruct simbolizează succesul financiar.

Citește și: De ce se aprind artificiile de Revelion. Cum a început tradiția veche de sute de ani

Adesea, gospodinele aleg să pună strugurii alături de alte fructe rotunde. Împreună, acestea pot atrage norocul, succesul și bunăstarea în casă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
