Când ar trebui să strângem bradul de Crăciun. De ce nu este bine să-l despodobim prea devreme

Încă din bătrâni se spune că nu este bine să strângem bradul de Crăciun prea devreme. Cu toate acestea, există persoane care nu țin cont de superstiții și aleg să-l despodobească după Anul Nou.

Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 15:01 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 16:31
Unii aleg să despodobească bradul din instinct încă din primele zile ale noului an | Shutterstock

Atmosfera se schimbă treptat odată cu noul an și finalul sărbătorilor de iarnă. Oamenii se întorc la responsabilitățile zilnice, la muncă și la rutina care fusese pusă pe pauză în perioada Crăciunului și Revelionului.

Printre primele lucruri pe care le fac cei mai mulți odată cu 1 ianuarie este să strângă bradul de Crăciun. Este un obiect decorativ care nu lipsește din casele oamenilor în perioada iernii, dar la care se renunță foarte ușor după sărbători.

Unii aleg să despodobească bradul din instinct încă din primele zile ale noului an, încercând să aducă ordinea în locuințe înainte de întoarcerea la serviciu. De asemenea, alții apelează la acest gest din nevoia de a încheia perioada festivă.

Citește și: Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada sărbătorilor

Mulți nu acordă importanță acestui obicei tot mai des întâlnit, însă există o mulțime de superstiții legate despre despodobirea bradului înainte de Bobotează sau de Sfântul Ioan. Iată de ce ar trebui să păstrăm bradul de Crăciun în casă până pe 7 ianuarie.

Când ar trebui să strângem bradul de Crăciun

Conform tradiției, bradul de Crăciun ar trebui să fie despodobit după Bobotează sau Sfântul Ioan. Pentru a păstra magia sărbătorilor de iarnă și binecuvântarea în casele noastre este indicat să renunțăm la acest obiect decorativ de pe 7 - 8 ianuarie, potrivit click.ro.

Citește și: Rețeta inedită de tiramisu cu portocale perfect pentru Crăciun. Cât de ușor se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

Un detaliu pe care puțini îl cunosc este faptul că perioada sărbătorilor de iarnă nu se încheie imediat după Anul Nou, ci după Boboteaza, care se sărbătorește pe data de 6 ianuarie.

Ce se spune despre despodobirea bradului de Crăciun mult prea devreme

Despodobirea bradului de Crăciun mult prea devreme are la bază o mulțime de superstiții de care unii aleg să țin cont, iar pe care alții le ignoră. Se spune că strângerea acestuia înainte de 6 ianuarie poate atrage ghinionul, lipsurile materiale și greutățile din punct de vedere financiar în casă, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, există superstiții legate și despre păstrarea bradului de Crăciun împodobit după 6 - 7 ianuarie. Acest obicei poate aduce stagnare, lipsă de organizare sau frica de a începe un nou capitol.

Citește și: Ce efecte pot avea colindele asupra sănătății. Rezultatele surprinzătoare ale noului studiu

Un lucru este cert, bradul de Crăciun nu este un simplu obiect în casă ce anunță venirea și încheierea sărbătorilor de iarnă. În spatele acestuia se ascunde o semnificație aparte, motiv pentru care au apărut tot felul de superstiții în ceea ce privește despodobirea lui înainte sau după data de 7 ianuarie, de Sfântul Ioan.

O femeie care strânge bradul de Crăciun și o cuție cu decorațiuni

Deși nu există o regulă strictă cu privire la acest obicei, multe persoane încearcă să țină cont de tradiție. Unii strâng bradul mult prea devreme pentru a încheia sezonul festiv și din dorința de a se întoarce la rutina de zi cu zi, în timp ce alți nu își doresc să riște, alegând să păstreze pomul decorativ pe întreaga durată a sărbătorilor de iarnă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

