Adio, ciocolată Dubai? Desertul care cucerește lumea în 2026. Rețeta prăjiturii pufoase cu sos de caramel

Ciocolata Dubai are un nou rival în lumea deserturilor. În 2026, atenția iubitorilor de dulciuri se îndreaptă către un desert britanic cu o istorie de peste un secol: sticky toffee pudding. Prăjitura pufoasă și umedă, preparată cu curmale și acoperită cu un sos de caramel, revine în tendințe și este reinterpretată de bucătari în tot felul de variante. Iată cum se prepară!

Desertul a fost foarte popular în anii `70 și `90, iar acum se bucură de o nouă perioadă de glorie. Pe lângă varianta clasică, au apărut înghețată, brownies, fursecuri, clătite și chiar băuturi inspirate de gustul său.

Succesul său are și o explicație simplă: combinația dintre blatul moale, curmalele dulci și sosul bogat de caramel este una reconfortantă și nostalgică. Tocmai de aceea, specialiștii din industria deserturilor cred că sticky toffee pudding ar putea deveni una dintre aromele-vedetă ale anului.

Cum prepari acasă desertul britanic care cucerește lumea

Ingrediente pentru prăjitură

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- 200 g curmale fără sâmburi;

- 250 ml apă fierbinte;

- 1 linguriță bicarbonat de sodiu;

- 100 g unt;

- 150 g zahăr brun;

- 2 ouă;

- 1 linguriță extract de vanilie;

- 200 g făină;

- 1 linguriță praf de copt;

- un praf de sare.

Pentru sosul de caramel

- 150 g zahăr brun;

- 100 g unt;

- 200 ml smântână lichidă pentru frișcă;

- 1 linguriță extract de vanilie;

- un praf de sare.

Mod de preparare

Curmalele se taie mărunt, se pun într-un bol și se toarnă peste ele apa fierbinte. Se adaugă bicarbonatul de sodiu și se lasă aproximativ 10-15 minute, pentru a se înmuia, conform marthastewart.com.

Separat, se mixează untul cu zahărul brun până când se obține o cremă. Se adaugă ouăle, unul câte unul, apoi vanilia.

Făina se amestecă împreună cu praful de copt și sarea și se încorporează treptat în compoziția obținută. La final se adaugă curmalele înmuiate, împreună cu lichidul în care au stat.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 30-35 de minute.

Pentru sos, se pun într-o cratiță untul și zahărul brun. Se încălzesc la foc mic, apoi se adaugă smântâna lichidă și se amestecă până când sosul devine omogen și cremos. La final se adaugă vanilia și un praf de sare.

Prăjitura se servește caldă, cu sosul de caramel turnat din belșug deasupra. Pentru un desert în stil britanic, poate fi servită alături de o cupă de înghețată de vanilie.

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