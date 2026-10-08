Antena Căutare
Home Top Chef Retete Adio, ciocolată Dubai? Desertul care cucerește lumea în 2026. Rețeta prăjiturii pufoase cu sos de caramel

Adio, ciocolată Dubai? Desertul care cucerește lumea în 2026. Rețeta prăjiturii pufoase cu sos de caramel

Ciocolata Dubai are un nou rival în lumea deserturilor. În 2026, atenția iubitorilor de dulciuri se îndreaptă către un desert britanic cu o istorie de peste un secol: sticky toffee pudding. Prăjitura pufoasă și umedă, preparată cu curmale și acoperită cu un sos de caramel, revine în tendințe și este reinterpretată de bucătari în tot felul de variante. Iată cum se prepară!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 19:39 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 20:02
Rețeta prăjiturii pufoase cu sos de caramel | TikTok @Well Made by Kiley
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Desertul a fost foarte popular în anii `70 și `90, iar acum se bucură de o nouă perioadă de glorie. Pe lângă varianta clasică, au apărut înghețată, brownies, fursecuri, clătite și chiar băuturi inspirate de gustul său.

Succesul său are și o explicație simplă: combinația dintre blatul moale, curmalele dulci și sosul bogat de caramel este una reconfortantă și nostalgică. Tocmai de aceea, specialiștii din industria deserturilor cred că sticky toffee pudding ar putea deveni una dintre aromele-vedetă ale anului.

Cum prepari acasă desertul britanic care cucerește lumea

Ingrediente pentru prăjitură

Articolul continuă după reclamă

- 200 g curmale fără sâmburi;

- 250 ml apă fierbinte;

- 1 linguriță bicarbonat de sodiu;

- 100 g unt;

- 150 g zahăr brun;

- 2 ouă;

- 1 linguriță extract de vanilie;

- 200 g făină;

- 1 linguriță praf de copt;

- un praf de sare.

Pentru sosul de caramel

- 150 g zahăr brun;

- 100 g unt;

- 200 ml smântână lichidă pentru frișcă;

- 1 linguriță extract de vanilie;

- un praf de sare.

Mod de preparare

Curmalele se taie mărunt, se pun într-un bol și se toarnă peste ele apa fierbinte. Se adaugă bicarbonatul de sodiu și se lasă aproximativ 10-15 minute, pentru a se înmuia, conform marthastewart.com.

Separat, se mixează untul cu zahărul brun până când se obține o cremă. Se adaugă ouăle, unul câte unul, apoi vanilia.

Făina se amestecă împreună cu praful de copt și sarea și se încorporează treptat în compoziția obținută. La final se adaugă curmalele înmuiate, împreună cu lichidul în care au stat.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 30-35 de minute.

Pentru sos, se pun într-o cratiță untul și zahărul brun. Se încălzesc la foc mic, apoi se adaugă smântâna lichidă și se amestecă până când sosul devine omogen și cremos. La final se adaugă vanilia și un praf de sare.

Prăjitura se servește caldă, cu sosul de caramel turnat din belșug deasupra. Pentru un desert în stil britanic, poate fi servită alături de o cupă de înghețată de vanilie.

Citește și: Pandișpan pufos cu afine, fără zahăr. Rețeta simplă pentru un desert cu doar 90 de calorii pe felie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: &#8222;N-au fost chiar aşa mulţi&#8221;
Observatornews.ro Rusia a început operaţiunea muşamalizarea după cazurile de ciumă. China ia măsuri, iar Trump îl sună pe Putin Rusia a început operaţiunea muşamalizarea după cazurile de ciumă. China ia măsuri, iar Trump îl sună pe Putin
Antena 3 Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt. Iubitul ei nu recunoaște crima și indică un alt suspect Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt. Iubitul ei nu recunoaște crima și indică un alt suspect
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Top Chef nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/top-chef/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/antena1official/?fref=ts.Antena1/ , iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/Antena1AntenaTVGroup.

Nu în ultimul rând, puteţi urmări toate înregistrările integral pe AntenaPlayhttp://antenaplay.ro/top-chef-s2.

Citește și
Şniţel cu champignon a la creme
Şniţel cu champignon a la creme
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prăjitura Serenada
Prăjitura Serenada
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x