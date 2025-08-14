Antena Căutare
Mara Bănică prezintă emisiunea Spynews TV Special, de luni până joi, pe Antena Stars. Când începe show-ul

Mara Bănică aduce pe Antena Stars o nouă producție dedicată vieții vedetelor din România.

Publicat: Joi, 14 August 2025, 13:48 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 13:53
Descoperă totul despre emisiunea Spynews TV Special, cu Mara Bănică | antena stars

Telespectatorii sunt invitați să urmărească, de luni până joi, de la ora 21:30, Spynews TV Special - o emisiune ce dezvăluie detalii neștiute și povești din culisele lumii mondene. Descoperă când începe show-ul.

Mara Bănică prezintă emisiunea Spynews TV Special, de luni până joi, pe Antena Stars. Când începe show-ul

Noua producție reprezintă o continuare firească a succesului emisiunii Spynews TV de weekend, difuzată în fiecare duminică, de la ora 13:00, timp de două săptămâni, între 18 august și 1 septembrie 2025. Reacțiile pozitive ale publicului au arătat că există un apetit crescut pentru conținut exclusiv, așa că, pentru o perioadă limitată, vor exista mai multe ediții și mai multe subiecte fierbinți din showbiz.

Pe durata celor două săptămâni, Spynews TV Special va aduce în fiecare seară interviuri în premieră, imagini surprinzătoare și informații din culisele vieții celor mai urmărite figuri publice din țară. Atmosfera familiară, ritmul alert și subiectele picante vor transforma serile de luni până joi într-un adevărat maraton monden.

Citește și: Natalia Mateuț revine cu un nou sezon al emisiunii Viața fără filtru, la Antena Stars! Când începe show-ul

În paralel, pregătirile pentru noul sezon al Spynews TV sunt în plină desfășurare. Începând cu 24 august, emisiunea revine cu forțe proaspete, avându-i la pupitru pe Mara Bănică și Marius Niță, gata să livreze publicului doza de monden cu care s-a obișnuit.

Mara Bănică declară: „Mă bucur enorm de faptul că telespectatorii au îmbrăţişat cu atâta plăcere proiectul SpyNews TV, încă de la prima ediţie. Acum, când am ajuns în al doilea an de SpyNews TV, ne-am gândit să le oferim mai mult: astfel, între 18 august şi 1 septembrie, de luni până joi, de la 21:30, SpyNews Special va aduce poveşti de viaţă deosebite, poveşti nespuse până acum ale vedetelor din România şi, cu siguranţă, totul “asezonat” cu zâmbete şi voie bună! Ediţia SpyNews TV de duminică rămâne neschimbată, de la 13 la 17, poveşti ale artiştilor români care nu vrem să cadă în uitare niciodată. Ei sunt, practic, parte din identitatea noastră națională. Abia aştept să ne revedem, save the date: 18 august, 21.30, pe Antena Stars!”.

Emisiunea Spynews TV Special poate fi urmărită începând cu data de 18 august, până pe 1 septembrie, de luni până joi, de la 21.30, şi Spynews TV, din data de 24 august, de la 13.00, pe Antena Stars.

