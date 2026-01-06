Antena Căutare
La ce aliment a renunțat Gică Popescu de un an, după ce a luat exemplu de la Gică Hagi. Ce s-a aflat despre cei doi

Gică Popescu nu s-a ferit să spună car este alimentul la care a renunțat de un an, după ce l-a avut drept exemplu pe Gică Hagi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 15:12 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 17:26
Gică Popescu este unul dintre foștii mari fotbaliști ai României și în prezent este impresar. Alături de echipa națională, el a participat la trei turnee finale ale Campionatelor Mondiale și la două ale Campionatelor Europene de fotnal. Deși are 58 de ani și se spune că după o anumită vârstă îți e mai greu să renunți la anumite obiceiuri, iată totuși care este alimentul la care a renunțat Gică Popescu, avându-l drept exemplu pe Gică Hagi.

Gică Popescu are 58 de ani și arată într-o formă fizică foarte bună. Deși se spune că după o anumită vârstă este mai greu să îți schimbi obiceiurile, printre care și cele alimentare, iată totuși că există și excepții. De acest lucru s-a convins și Gică Popescu, fostul mare fotbalist, care se pare că a renunțat la carne de mai bine de un an, după ce l-a avut drept model pe Gică Hagi.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Puțini știu că este cumnata lui Gică Hagi

Articolul continuă după reclamă

„De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani! Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată. Starea mea fizică este net inferioară vârstei. Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a spus Gică pentru un post TV, potrivit libertatea.ro.

Citește și: Ce studii are Gică Popescu, fost căpitan de la FC Barcelona și emblemă a Generației de Aur. Puțini știu acest detaliu

Pentru cei care nu știu, Gică Hagi a renunțat la carne de mai bine de cinci ani, cel mai probabil din dorința de a-și proteja și întări sănătatea și starea de bine. Acest obicei alimentar destul de restrictive a fost „împrumutat” se pare și de bunul său prieten, Gică Popescu, semn că ceva totuși l-a convins pe acesta să recurgă la un astfel de pas.

Gică Hagi și Gică Popescu nu sunt doar foști colegi și foarte buni prieteni, ci și rude. „Regele fotbalului românesc” s-a căsătorit cu Marilena în 1995, iar mai târziu l-a ajutat pe bunul său prieten să își găsească jumătatea. Astfel, Gică Popescu a cunoscut-o pe Luminița, sora soției lui Hagi.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
