Cum arată și cu ce se ocupă acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Puțini știu că este cumnata lui Gică Hagi

Luminița, soția lui Gică Popescu, apare foarte rar în public, fiind de obicei prezentă doar la evenimente importante din familie.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 09:15
Luminița Popescu este sora soției lui Gică Hagi

Luminița și Gică Popescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din sportul românesc, fiind împreună de peste 25 de ani. Dacă el e mereu prezent în public, ea preferă discreția. Cum arată acum femeia care i-a dăruit doi copii fostului căpitan al Barcelonei?

Cum arată și cu ce se ocupă acum Luminița, soția lui Gică Popescu

Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța, este mereu prezent în public, în timp ce soția lui, Luminița, evită lumina reflectoarelor. Totuși, în anumite momente, ea apare alături de familie la diverse evenimente.

Ajunsă în jurul vârstei de 50 de ani, Luminița, soția fostului mare fotbalist, a participat în septembrie 2024 la inaugurarea hotelului construit de Gică Hagi lângă academia de fotbal care îi poartă numele.

La evenimentul cu pricina au fost prezente mai multe personalități, printre care Simona Halep, Kira, fiica lui Gică Hagi, și Elena, soția lui Ianis. Soția președintelui de la Farul, Luminița, a atras toate privirile într-o rochie albă spectaculoasă.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Cei doi „Gică” ai fotbalului românesc, Hagi și Popescu, nu sunt doar legende ale „Generației de Aur”, ci și rude apropiate. „Regele” s-a căsătorit cu Marilena în 1995, iar mai târziu l-a ajutat pe bunul său prieten să își găsească jumătatea. Astfel, Gică Popescu a cunoscut-o pe Luminița, sora soției lui Hagi.

Într-un interviu din 2023, Gică Popescu a povestit că a cerut-o pe Luminița în căsătorie la scurt timp după prima lor întâlnire. „Baciul” a fost convins de la început că ea este femeia alături de care vrea să-și petreacă viața.

Luminița, cumnata lui Gică Hagi, a cerut inițial puțin timp de gândire, dar relația lor a evoluat frumos. În cele din urmă, totul s-a încheiat cu bine, iar căsnicia lor, iată, a depășit deja un sfert de secol.

Părinți ai doi copii trecuți de majorat, Luminița și Gică Popescu se mândresc cu realizările lor în carieră. Fiica lor, Maria, de 24 de ani, a terminat studiile la Barcelona și a început un master la Londra.

Fiul lor, Nicolas, în vârstă de 22 de ani, a ales fotbalul ca profesie. La 15 ani a semnat cu Viitorul, acum Farul Constanța, iar în prezent joacă sub formă de împrumut la Steaua București.

De ce a refuzat Gică Hagi să-i dea lui Gică Popescu numărul de telefon al Luminiței

Într-un podcast recent, Gică Popescu a povestit cum a întâlnit-o pe Luminița, sora soției lui Gică Hagi. Prietenul său, „Regele”, a avut un rol important, dar nu a fost chiar atât de amabil cu prietenul său, relatează Fanatik.ro.

Convins că Luminița era aleasa, „Baciul” i-a cerut lui Hagi numărul ei. Surpriza a venit însă când „Regele” l-a pus la treabă pe prietenul său.

„A venit în vizită la sora ei, la Barcelona. Acolo ne-am cunoscut și tot acolo a început. L-am rugat pe actualul cumnat (Gică Hagi – n.r.) să-mi dea numărul de telefon, însă nici nu a vrut să audă. «Nu, nu, nu. Nu vreau scandal în familie. Te descurci», a zis el.

Gică Popescu îmbrăcat cu un sacou bleumarin peste un tricou alb, zâmbind
Gică Popescu îmbrăcat cu un costum negru, la o conferință de presă
Gică Popescu îmbrăcat cu un sacou negru peste un tricou alb, alături de soția lui la un eveniment

«Îmi dai contul de la bancă? Îmi dai cheia de la seif? Îmi dai numărul de la seif? Oricum fac rost de el dacă vreau». Și totuși, nu a vrut să-mi dea numărul de telefon. Ce încredere avea în mine?! Da, nu mi l-a dat. După aceea m-am descurcat”, a spus Popescu la „SportCast cu Sile”, în 2024.

