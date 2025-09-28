Antena Căutare
Bernadette Szocs a învins-o pe Yuan Wan cu 3-0 la China Smash 2025. Ce s-a întâmplat la dublu mixt alături de Eduard Ionescu

Românca nu i-a dat nicio şansă lui Wan, învingând-o cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, 11-5). Descoperă ce s-a întâmplat la proba de dublu mixt.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 16:27 | Actualizat Duminica, 28 Septembrie 2025, 16:53
Bernadette Szocs a învins-o pe Yuan Wan cu 3-0 la China Smash 2025 | Profimedia Images

Românii au început astăzi parcursul pe tabloul principal de la China Smash 2025, iar primii care au intrat în competiție au fost Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, în proba de dublu mixt.

Bernadette Szocs a revenit la masă în jurul orei 14:40 pentru partida ei de la simplu contra jucătoarei germane Yuan Wan.Szocs, iar potrivit Antena Sport, românca nu i-a dat nicio şansă lui Wan, învingând-o cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, 11-5).

Bernadette Szocs a învins-o pe Yuan Wan cu 3-0 la China Smash 2025. Ce s-a întâmplat la dublu mixt alături de Eduard Ionescu

Update: Bernadette Szocs a câştigat şi setul 3, cu 11-5. Victorie pentru “Bernie”, cu 3-0 la seturi. Românca a revenit în ultimul set după ce a fost condusă cu 4-1.

Update: Bernadette Szocs a câştigat şi setul 2, cu 11-8.

Update: Bernadette Szocs a câştigat fără emoţii primul set, cu 11-5

Update: A început partida!

Perechea formată din Bernadette Szocs și Eduard Ionescu a fost eliminată la debut la China Smash 2025

Update: Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au fost învinși în setul al cincilea după un duel extrem de echilibrat, adjudecat de adversarii lor cu scorul de 11-9.

Update: Akash Pal și Minhyung Jee forțează setul decisiv, după ce s-au impus în actul al patrulea cu un categoric 11-4.

Update: Perechea din România câștigă și al treilea set și e la unul singur distanță de calificarea în optimile de finală.

Update: Szocs și Ionescu restabilesc egalitatea la 1 la seturi, după un act secund în care au câștigat cu 11-7.

Update: Pal și Jee s-au impus în primul set. Cele două perechi au mers cap la cap, însă adversarii românilor s-au desprins pe final și au câștigat cu 11-7.

Update: A început partida dintre perechea Bernadette Szocs/Eduard Ionescu și Akash Pal/Minhyung Jee.

Românii vor da peste doi jucători mai slab clasați decât ei în primul tur din proba de dublu mixt, astfel că sunt favoriți “pe hârtie”. Eduard Ionescu e clasat pe poziția 74 în clasamentul WTT, în timp ce omologul său pe locul 129. De cealaltă parte, Szocs este printre cele mai bune jucătoare de tenis de masă și e pe 16, iar Jee pe 41. În cazul în care vor trece mai departe, Szocs și Ionescu vor da peste favoriții cu numărul 4 ai competiției, și anume ibericii Alvaro Robles și Maria Xiao.

Bernadette Szocs va mai avea astăzi un meci de jucat în proba de simplu, acolo unde va da peste nemțoaica Yuan Wan, de la ora 14:45.

Sursă: Antena Sport

