Ce studii are Gică Popescu, fost căpitan de la FC Barcelona și emblemă a Generației de Aur. Puțini știu acest detaliu

Gică Popescu a fost unul dintre pilonii „Generației de Aur”, alături de Hagi, Petrescu, Munteanu sau Adrian Ilie.

Deși este cunoscut mai ales pentru cariera sa impresionantă pe teren, puțini știu ce studii are „Baciul”.

Ce studii are Gică Popescu, fostul căpitan al „Generației de Aur”

Astăzi, în calitate de președinte al Farului Constanța, Gică Popescu rămâne o figură respectată în fotbalul românesc.

Popescu a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai țării după Revoluție, apărând culorile echipei naționale mai bine de 15 ani. În tot acest timp, a găsit resurse și pentru a-și continua studiile, în paralel cu viața de sportiv.

De-a lungul timpului, iubitorii fotbalului din România s-au implicat în dezbaterea veșnică legată de titlul de „cel mai bun jucător român din toate timpurile”. În 2020, un sondaj le-a oferit șansa să-și exprime opinia în mod oficial. Așa cum era de așteptat, disputa s-a purtat între două nume sonore: Gică Hagi și Nicolae Dobrin.

În cele mai multe sondaje și discuții de acest fel, Gică Popescu s-a aflat constant în top cinci, iar uneori chiar pe podium. Așa s-a întâmplat și în 2020, când Avangarde, la cererea Prosport, a realizat un sondaj de opinie. Atunci, „Regele” Hagi a dominat topul și s-a clasat pe primul loc, urmat de Nicolae Dobrin. „Baciul” a închis podiumul, iar aproape de el s-au aflat Adi Mutu și Ilie Balaci.

Gică Popescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști români

Fost căpitan al Barcelonei și al echipei naționale, Gică Popescu este considerat, atât de suporteri, cât și de specialiști, unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat România.

Cariera lui Gică Popescu este una remarcabilă, greu de egalat de alți fotbaliști români în viitorul apropiat. „Baciul” a evoluat, de-a lungul anilor, la echipe importante precum Universitatea Craiova, Steaua, PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona și Galatasaray.

Reperele carierei lui Gică Popescu rămân strâns legate de echipa națională și de rolul său în formarea și succesele „Generației de Aur”, dar și de marile cluburi la care a jucat.

La FC Barcelona a purtat banderola de căpitan și a câștigat Cupa Cupelor, iar cu Galatasaray a reușit performanțe istorice: câștigarea Cupei UEFA și a Supercupei Europei.

„Baciul” a adunat trofee importante și alături de Steaua București și PSV Eindhoven. La nivel individual, Gică Popescu se remarcă printr-o performanță greu de egalat: a fost desemnat de șase ori „Fotbalistul român al anului”, în 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 și 1996.

Cum reușea să învețe „Baciul”, în ciuda unei cariere încărcate

De multe ori, cariera sportivă de performanță pune școala pe locul doi. În cazul lui Gică Popescu însă, lucrurile au stat altfel: fostul mare fundaș și-a urmat cu seriozitate studiile și nu le-a neglijat.

Puțini români știu ce studii are Gică Popescu. „Baciul” și-a început facultatea în perioada în care juca la cel mai înalt nivel, la Galatasaray. Pentru că programul sportiv era extrem de solicitant, a ales varianta învățământului la distanță. Cu toate acestea, școala a rămas o prioritate. În Turcia, i-a cerut antrenorului Fatih Terim o cameră doar pentru el, ca să poată învăța în liniște.

„Am învățat cartea de la un capăt la altul”, mărturisea Gică Popescu într-un interviu acordat Prosport în 2014.

Gică Popescu nu doar că și-a obținut diploma, ci a făcut-o cu nota maximă, 10. A absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport (astăzi UNEFS). La început s-a dus nepregătit la un examen, dar după ce a primit o carte a citit-o cap-coadă și s-a întors cu lecția învățată.

„M-am întors la examen și profesorul m-a întrebat: «Ce ai învățat foarte bine?». L-am rugat să ia cartea și să o deschidă unde dorește. Mi-a dat o anumită temă și, după 10 minute, și-a dat seama că știu. I-am spus: «Nu, după cât am învățat, lăsați-mă măcar jumătate de oră». Așa am luat 10 la examen”, a povestit fostul mare fundaș, conform Fanatik.ro.