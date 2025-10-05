Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce studii are Gică Popescu, fost căpitan de la FC Barcelona și emblemă a Generației de Aur. Puțini știu acest detaliu

Ce studii are Gică Popescu, fost căpitan de la FC Barcelona și emblemă a Generației de Aur. Puțini știu acest detaliu

Gică Popescu a fost unul dintre pilonii „Generației de Aur”, alături de Hagi, Petrescu, Munteanu sau Adrian Ilie.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 13:15 | Actualizat Sambata, 04 Octombrie 2025, 13:05
Galerie
Fostul mare fundaș și-a urmat cu seriozitate studiile și nu le-a neglijat | Hepta

Deși este cunoscut mai ales pentru cariera sa impresionantă pe teren, puțini știu ce studii are „Baciul”.

Ce studii are Gică Popescu, fostul căpitan al „Generației de Aur”

Astăzi, în calitate de președinte al Farului Constanța, Gică Popescu rămâne o figură respectată în fotbalul românesc.

Popescu a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai țării după Revoluție, apărând culorile echipei naționale mai bine de 15 ani. În tot acest timp, a găsit resurse și pentru a-și continua studiile, în paralel cu viața de sportiv.

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul timpului, iubitorii fotbalului din România s-au implicat în dezbaterea veșnică legată de titlul de „cel mai bun jucător român din toate timpurile”. În 2020, un sondaj le-a oferit șansa să-și exprime opinia în mod oficial. Așa cum era de așteptat, disputa s-a purtat între două nume sonore: Gică Hagi și Nicolae Dobrin.

În cele mai multe sondaje și discuții de acest fel, Gică Popescu s-a aflat constant în top cinci, iar uneori chiar pe podium. Așa s-a întâmplat și în 2020, când Avangarde, la cererea Prosport, a realizat un sondaj de opinie. Atunci, „Regele” Hagi a dominat topul și s-a clasat pe primul loc, urmat de Nicolae Dobrin. „Baciul” a închis podiumul, iar aproape de el s-au aflat Adi Mutu și Ilie Balaci.

Gică Popescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști români

Fost căpitan al Barcelonei și al echipei naționale, Gică Popescu este considerat, atât de suporteri, cât și de specialiști, unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat România.

Cariera lui Gică Popescu este una remarcabilă, greu de egalat de alți fotbaliști români în viitorul apropiat. „Baciul” a evoluat, de-a lungul anilor, la echipe importante precum Universitatea Craiova, Steaua, PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona și Galatasaray.

Reperele carierei lui Gică Popescu rămân strâns legate de echipa națională și de rolul său în formarea și succesele „Generației de Aur”, dar și de marile cluburi la care a jucat.

La FC Barcelona a purtat banderola de căpitan și a câștigat Cupa Cupelor, iar cu Galatasaray a reușit performanțe istorice: câștigarea Cupei UEFA și a Supercupei Europei.

„Baciul” a adunat trofee importante și alături de Steaua București și PSV Eindhoven. La nivel individual, Gică Popescu se remarcă printr-o performanță greu de egalat: a fost desemnat de șase ori „Fotbalistul român al anului”, în 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 și 1996.

Citește și: Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele

Cum reușea să învețe „Baciul”, în ciuda unei cariere încărcate

De multe ori, cariera sportivă de performanță pune școala pe locul doi. În cazul lui Gică Popescu însă, lucrurile au stat altfel: fostul mare fundaș și-a urmat cu seriozitate studiile și nu le-a neglijat.

Puțini români știu ce studii are Gică Popescu. „Baciul” și-a început facultatea în perioada în care juca la cel mai înalt nivel, la Galatasaray. Pentru că programul sportiv era extrem de solicitant, a ales varianta învățământului la distanță. Cu toate acestea, școala a rămas o prioritate. În Turcia, i-a cerut antrenorului Fatih Terim o cameră doar pentru el, ca să poată învăța în liniște.

„Am învățat cartea de la un capăt la altul”, mărturisea Gică Popescu într-un interviu acordat Prosport în 2014.

Gică Popescu nu doar că și-a obținut diploma, ci a făcut-o cu nota maximă, 10. A absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport (astăzi UNEFS). La început s-a dus nepregătit la un examen, dar după ce a primit o carte a citit-o cap-coadă și s-a întors cu lecția învățată.

Gică Popescu îmbrăcat în echipamentul de fotbal al naționalei Românei
Gică Popescu îmbrăcat cu un echipament de fotbal, celebrând un gol
Gică Popescu îmbrăcat în echipamentul de fotbal al naționalei Românei
Gică Popescu îmbrăcat cu un costum gri

„M-am întors la examen și profesorul m-a întrebat: «Ce ai învățat foarte bine?». L-am rugat să ia cartea și să o deschidă unde dorește. Mi-a dat o anumită temă și, după 10 minute, și-a dat seama că știu. I-am spus: «Nu, după cât am învățat, lăsați-mă măcar jumătate de oră». Așa am luat 10 la examen”, a povestit fostul mare fundaș, conform Fanatik.ro.

Ce mai face și cu ce se ocupă astăzi Simona Amânar, gimnasta care a dat numele unei sărituri celebre. Așa arată acum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu” Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine...
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Cât costă o postare pe Instagram.
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x