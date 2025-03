Bogdan Mihai a făcut un adevărat spectacol pe scena X Factor. De unde îl cunoaște Delia: „Nu te-ai schimbat foarte tare”

Bogdan Mihai se mândrește cu o carieră de succes în domeniul artistic. Tenorul a urcat pe cele mai mari scene ale lumii, însă a pășit în platoul X Factor pentru a trece printr-o experiență nouă. Toți au rămas surprinși când au aflat că Delia și concurentul se cunosc.

Ediția de duminică din X Factor sezonul 11, de pe 9 martie 2025, a adus pe micile ecrane ale publicului o mulțime de concurenți talentați, povești de viață impresionante, momente spectaculoase și situații emoționante.

Printre cei care au urcat pe scenă se numără și Bogdan Mihai, un celebru tenor ce a avut ocazia să cunoască nume sonore din industrie, precum Luciano Pavarotti, Plácido Domingo sau Lara Fabian.

„Pe Pavarotti l-am cunoscut când am venit la Modena, iar de acolo a început cariera mea internațională. Cu Lara Fabian am o poveste foarte interesantă pentru că noi în acel concert trebuia să cântăm un duet pe care ea deja îl înregistrase cu Josh Groban. În seara concertului ne-am trezit că nu există materialul de orchestră, deci partiturile. (...) A fost un moment magic în viața mea, rămâne o amintire extraordinară. Am încercat să improvizez, iar rezultatul a fost superb. Eu și acum țin legătura cu Lara, este un om absolut minunat.”, a povestit Bogdan Mihai.

Citește și: Filip Zalomir a vrut să renunțe la X Factor, dar totuși a urcat pe scenă! Toți au amuțit când i-au auzit vocea. Ce a dezvăluit

De asemenea, celebrul tenor a vorbit și despre sacrificiile pe care le-au făcut părinții lui pentru a ajunge cine este astăzi: „Ca să pot să studiez în Italia, părinții mei au vândut o casă și ne-am mutat, țin minte, într-o chirie. Au făcut niște eforturi enorme ai mei. De asta spun că le datorez tot. Au preferat să o ia de la zero, dar să știe că drumul meu va fi încoronat de succes. Acum e rândul meu să pot să-i ajut și să-i sprijin.”

De unde se cunosc Delia și Bogdan Mihai. Jurata X Factor l-a recunoscut imediat încă de când a urcat pe scenă

Nici bine nu a urcat pe scena X Factor că Delia l-a recunoscut imediat pe Bogdan Mihai. Jurata show-ului a dezvăluit că îl cunoaște pe tenor din liceu.

„Te țin minte, din Lipatti. Nu te-ai schimbat foarte tare, nici tu! Eram colegi de clasă sau? Povestește-le puțin cum era prin Lipatti și cât haos făceam, și cum se repeta pe holuri.”, a întrebat artista.

„Eu eram cu un an mai mare. Era o atmosferă frumoasă.”, a răspuns Bogdan Mihai.

„Între timp ce ai mai făcut?”, l-a mai întrebat Delia.

Citește și: Carla Boboc a ridicat jurații în picioare cu momentul său spectaculos, la doar 19 ani. Marius Moga a fost impresionat de vocea ei

„Între timp am terminat Conservatorul, am plecat în Italia, am studiat acolo, iar de acolo m-am lansat în cariera internațională.”, a mai completat el.

Bogdan Mihai a reușit să impresioneze publicul cu momentul său spectaculos. Acesta a ridicat jurații în picioare, iar cuvintele de laudă nu au întârziat să apară.

Un lucru este cert, celebrul tenor se mândrește cu un timbru vocal memorabil. În ediția de duminică din X Factor, de pe 9 martie 2025, acesta a interpretat piesa "All by myself".

Kaufland susține curajul concurenților care pășesc pe scena X Factor sezonul 11, fiind alături de aceștia în drumul lor către succes.