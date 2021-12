Finala X Factor 2021. Nick Casciaro și Loredana au dansat ca în „Dirty Dancing” și au cântat „The Time of My Life”

Fiecare mentor urcă pe scenă alături de finalistul său, pentru a crea un moment artistic, în Finala X Factor 2021. Loredana și Nick Casciaro i-au bucurat pe toți cu momentul lor în care au cântat și dansat simultan.

În ultima înfruntare înainte de Finală, Loredana a remarcat că Nick Casciaro poate dansa, iar mentorul s-a gândit că poate fructifica acest talent al finalistului.

Nick Casciaro și Loredana au cântat (I've Had) The Time of My Life în Finala X Factor 2021

Loredana și Nick Casciaro au pregătit o parte din coregrafia prezentă în celebrul film „Dirty dancing”. Totodată, cei doi au cântat piesa (I've Had) The Time of My Life.

„Ți-ai făcut-o cu mâna ta, Nick, când mi-ai arătat cum dansezi”, a spus Loredana, despre momentul ei cu finalistul Nick Casciaro.

Când au urcat pe scenă, Loredana și Nick Casciaro au cântat și au făcut sincroane împreună.

„Loredana, v-ați antrenat în apă? Așa era filmul Dirty dancing”, a spus Dani Oțil.

„Am adaptat coregrafia. Am făcut o chestie în plus, am cântat și am dansat în același timp”, a spus Loredana, după momentul de excepție.

„Nu te-am văzut niciodată îmbrăcată așa”, i-a spus Dani Oțil juratei. „Pin-up girl”, a completat Florin Ristei.

Jurizarea Duetului Loredanei cu Nick Casciaro, în Finala X Factor 2021

„A fost cel mai dulce moment. N-ai cum să nu te topești. A fost primul moment în care un jurat și un concurent au dansat. Asta nu s-a mai întâmplat la X Factor, nu-mi amintesc

„Se vede că e un moment muncit. Asta se numește musical. Ăsta e și a arătat ca un moment de finală.

„Mi-a plăcut foarte tare energia. Din nou spectacol”, a spus Florin Ristei.

Cine este Nick Casciaro din Finala X Factor 2021

Nick Casciaro este un tânăr în vârstă de 31 de ani din Italia care a decis să vină la „X Factor” pentru a demonstra tuturor că are o voce bună, nu doar un fizic de invidiat.

Acesta a dezvăluit faptul că a practică sport încă de când era mic, fotbal, rugby, patinaj pe gheață sau pe role și nu numai. Se consideră o fire atletică și sportivă și iubește mult muzica. Deși știe doar piesa românească „Dragostea din tei”, acest lucru nu l-a oprit pe concurent să participe la „X Factor”.

Practică surfing și visul său este să ajungă să lucreze în Statele Unite ale Americii, în însorita Californie.

Cum se alege câștigătorul X Factor 2021

În finala sezonului 10 X Factor, publicul este cel care decide cine va obține marele premiu. Potrivit regulamentului concursului, oamenii își pot vota preferatul în Marea Finală X Factor 2021, prin voturile trimise prin SMS la 1313.

Votul va fi unic, astfel încât de pe un număr de telefon se poate trimite un singur vot.

Așadar, pentru a-l vota pe Nick Casciaro trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „NICK”.

Pentru a-i vota pe Jomajii trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „JOMAJII”.

Pentru a-l vota pe Andrei Duțu trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „ANDREI”.

Pentru a o vota pe Bryana Holingher trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „BRYANA”.

Finalistul care va obține numărul cel mai mare de voturi din partea telespectatorilor va fi declarat marele câștigător al Concursului și va obține premiul în valoare de 50.000 de euro. Votul va fi permis de la începutul Finalei.