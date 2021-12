Finaliști X Factor 2021. Andrei Duțu a cucerit juriul cu talentul lui. Vezi momentele care l-au adus în marea finală

Andrei Duțu a pășit pentru prima dată pe scena X Factor 2021 în ediția șase, fără emoții. ”Mă bucur să mă aflu în fața voastră”, a zis tânărul juriului.

Andrei a adus emoțiile pe scenă cu fiecare interpretare memorabilă din sezonul 10 X Factor. Ștefan Bănică nu i-a apreciat doar talentul fantastic, ci și atitudinea, cu ajutorul căreia a impresionat de fiecare dată.

După o înfruntare de neuitat din ultima etapă de Battles, Andrei Duțu a fost ales pentru marea finală X Factor datorită talentului și versatilității.

Andrei Duțu a cântat All I Want de la Kodaline în audițiile X Factor 2021

”Oo”, s-a auzit Delia la scurt timp după ce Andrei Duțu a început interpretarea piesei All I Want de la Kodaline.

Parcă fermecați de timbrul vocal al concurentului, jurații și-au aruncat priviri cu subînțeles. ”Bine, mă”, a spus și Ștefan Bănică, care l-a atenționat, cu doar puțin timp înainte, că are nevoie de un băiat care știe să cânte.

La finalul momentului, Delia s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat pe Andrei Duțu. Și Florin Ristei a avut ceva de spus: ”Bine, bine”. ”O, da”, a adăugat și Ștefan Bănică.

Andrei Duțu a cântat piesa „Impossible” în Bootcamp, sezonul 10 X Factor

Andrei Duțu a interpretat piesa Impossible de la Nothing But Thieves, în seara bootcamp-ului lui Ștefan Bănică, în sezonul 10 X Factor.

După ce a cântat piesa, mama lui Andrei a urcat pe scenă pentru a-și îmbrățișa fiul. În timp ce doamna Duțu își îmbrățița fiul, pe ecranul din spatele lor se derula o secvență din filmul care l-a făcut celebru pe Ștefan Bănică „Extemporal la dirigenție”, unde mama concurentului a avut și ea un rol.

„Deci am fost colegi pe platourile de filmare”, a spus Ștefan Bănică. Juratul a urcat pe scenă și a îmbrățișat-o pe mama concurentului. Artistul și-a amintit de primul și singurul concert de-ale sale unde în public a fost tatăl său și trăiește cu regretul că nu i-a urat atunci „La mulți ani” și nu le-a spus oamenilor prezența la sala Palatului că artistul Ștefan Bănică se află în sală.

Andrei Duțu, interpretarea impresionantă a piesei „Make you feel my love” de la Adele, pentru care a fost felicitat în Battles la X Factor 2021

Andrei Duțu este un concurent foarte talentat și a putut să-și demonstreze calitățile artistice pe scena X Factor, în etapa de Battles, unde a cântat impecabil piesa „Make you feel my love”, o baladă despre care Loredana a avut numai cuvinte frumoase de spus.

Juriul a fost surprins să asculte live interpretarea lui Andrei Duțu, care a sunat divin și care a primit numai aprecieri.

„Mă bucur tare mult că am ajuns până aici, a fost stresant. Într-un fel, nodul din stomac este și pentru ei, că vreau să performez bine. A fost minunat. A trebuit să căutăm piese, să-mi pun vocea în valoare. Ștefan a fost acolo să mă coordoneze”, spune concurentul înainte de a cânta.

Andrei Duțu a cântat piesa „Little Bit of Love” la X Factor 2021

Andrei Duțu a avut curajul să aleagă o piesă dificilă pentru Battles X Factor: Tom Grennan – Little Bit of Love.

De la primele acorduri Ștefan Bănică a început să aplaude cu admirație, iar la finalul prestației mentorul s-a ridicat în picioare.

„Am simțit că s-a ridicat ștacheta, pentru că am venit după Ionuț care a adus o energie bună. Am decis să vâ încânt cu o piesă care se aude acum la radio și care e foarte greu de cântat Live și am înțeles asta pe pielea mea”, a spus concurentul Andrei Duțu, după ce și-a finalizat prestația.

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei în audițiile X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul.

