X Factor 2021, 17 decembrie. Andrei Duțu, interpretare spectaculoasă a piesei „Little Bit of Love”: „Ești un concurent redutabil”

După prestația lui Ionuț Hanțig, a venit rândul lui Andrei Duțu să urce pe scena X Factor și să încerce să-l convingă pe mentorul ștefan Bănică de faptul că merită un loc în finală.

La repetiții Andrei Duțu se gândea la povestea lui de viață pe care vrea să o transmită prin intermediul muzicii. Tânărul a precizat că modelul său este mama lui care e o luptătoare care a învins cancerul.

„Vreau să-mi spun poveștile. Vreau să spun despre lucrurile pe care le-am trăit eu și cum le-am trăit eu. Vreau să devin vocea pe care eu am auzit-o când aveam nevoie”, spune Andrei Duțu la repetiții.

Andrei Duțu a cântat piesa „Little Bit of Love” la X Factor 2021

Andrei Duțu a avut curajul să aleagă o piesă dificilă pentru Battles X Factor: Tom Grennan – Little Bit of Love

De la primele acorduri Ștefan Bănică a început să aplaude cu admirație, iar la finalul prestației mentorul s-a ridicat în picioare.

„Am simțit că s-a ridicat ștacheta, pentru că am venit după Ionuț care a adus o energie bună. Am decis să vâ încânt cu o piesă care se aude acum la radio și care e foarte greu de cântat Live și am înțeles asta pe pielea mea”, a spus concurentul Andrei Duțu, după ce și-a finalizat prestația.

Jurizarea lui Andrei Duțu, la X Factor 2021

„Ai avut dreptate, e o piesă grea. E greu după show să vii cu o piesă care încearcă show-ul, dinamică. Ți-e greu astă seară, nu te mint”, a spus Florin Ristei.

„Într-adevăr e o piesă greu de cântat și de dus, în schimb te-ai mișcat foarte mult, cumva te-a speriat ce s-a întâmplat mai devreme, de faptul că am vorbit frumos de momentul lui Ionuț”, a spus Delia.

„Cred că ești un concurent redutabil”, a spus Loredana.

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei în audițiile X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul, la audițiile X Factor 2021.

