X Factor 2021, 1 octombrie. Ana Vacari i-a mișcat pe jurați cu piesa Stand Up for Love. Delia și Loredana s-au ”bătut” pe ea

”Sunt foarte emoționată când îmi aduc aminte de data trecută când am fost la X Factor. Aș vrea să mă văd câștigătoare la X Factor. Nu știu până unde o să ajung. Sper că o să fac tot ce pot și o să fie bine.”, a zis Ana cu doar câteva minute înainte să urce pe scenă.

Ajunsă în fața juraților, frumoasa concurentă le-a spus că este la a doua participare la show-ul de talente.

”Bine v-am regăsit. Mă numesc Nika, am mai fost în 2017.”, le-a zis Ana Vacari, care a interpretat piesa Stand Up for Love (2005 World Children's Day Anthem) de la Destiny's Child.

Ana Vacari a cântat piesa Stand Up for Love (2005 World Children's Day Anthem) de la Destiny's Child la X Factor 2021

Ana Vacari a cântat Stand Up for Love (2005 World Children's Day Anthem) de la Destiny's Child și interpretarea ei a făcut publicul să aplaude frenetic.

Citește și: X Factor 2021, 24 septembrie. Szymon Grzybacz a venit din Polonia și a impresionat juriul cu interpretarea piesei „Someday”

La un moment dat, jurații și-au aruncat priviri aprobatoare, când tânăra a atins un punct mai înalt. Delia a privit-o admirativ pe timpul prestației, iar Florin Ristei a părut să trăiască alături de ea emoțiile piesei.

Jurizare Ana Vacari în preselecții la X Factor 2021, ediția 6

”Mamă, mamă. Sunt convinsă că e loc de mai bine. Depinde de antrenor, depinde de voință, dar a fost foarte bine oricum. Felicitări”, a spus Delia.

A venit rândul lui Florin Ristei să-și spună părerea despre prestației avută de Ana Vacari pe scena X Factor 2021.

”De la an la an se setează un standard pentru X Factor, întotdeauna ne raportăm la ce s-a întâmplat anii trecuți. Asta ne diferențiază, oarecum, de celelalte show-uri unde este vorba numai despre voce. Aici este vorba despre tot. Eu nu te-aș compara cu nimeni din trecut. La un moment dat, mi s-a părut că ai articulație de profesionist. Votul meu este DA”, a concluzionat juratul.

Citește și: X Factor 2021, 24 septembrie. Betty Iordăchescu impresionează juriul cu o interpretare de excepție a piesei „All of me”

”A fost o piesă grea, dar ai dus-o până la capăt. Ești una din vocile acestei ediții, fără dar și poate. Răspunsul meu este DA.”, a zis și Ștefan Bănică.

Delia a plăcut-o atât de mult pe Ana Vacari încât se gândea la varianta de a nu o trimite direct în Bootcamp pentru a o avea la grupuri. ”Ești valoroasă. Nu știu dacă ar fi civilizat să fac asta. Răspunsul meu este NU. E o strategie.”, a zis Delia și Loredana i-a dat un DA.

Strategia juratei nu i-a picat bine lui Ristei. ”Delia a dat NU ca să o poată țină pe o listă de grup, dar pâinea și cuțitul sunt la mine, deocamdată. O să mă hotărăsc când va fi momentul. Acum e prematur să iau o decizie”, a declarat și Loredana.

Cine este Ana Vacari din ediția 6 X Factor 2021

”Sunt Nika, sunt din Republica Moldova, am 27 de ani și am mai fost la X Factor. Am revenit pentru că mi-a plăcut foarte tare.”, a zis frumoasa concurentă.

În 2017, Ana mărturisea că a început să cânte cam în același timp în care a învățat să și vorbească.

Între timp, ea a terminat un liceu de muzică, apoi s-a mutat în Rusia cu familia pentru ca ea să poată continua studiile la o Universitate de Arte.

Citește și: X Factor 2021, 24 septembrie. Yarina Cozma, interpretarea originală a piesei „Săracă inima mea” cu care a emoționat juriul

Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Tricouri tematice, personalizate în spiritul X Factor sunt disponibile publicului.

Pregătește-te de spectacol! Abonează-te la AntenaPlay și vezi întreg sezonul X Factor.