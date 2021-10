X Factor 2021, 1 octombrie. Robert Reamzey a făcut show cu o interpretare originală a piesei Take Me To Church: ”Ești nebun”

Robert Reamzey a venit dezinvolt și încrezător în fața celor patru jurați de la X Factor 2021. ”Saluuuut. Ce faceți? Bună seara”, le-a zis el acestora și publicului, care l-a aplaudat cu foc.

După ce le-a spus cum se numește, Loredana a întrebat ce origine are numele lui: ”Tata e turc, sunt o combinație dubioasă, dar cred că a ieșit ceva ok.”

Le-a adus zâmbetul pe buze după ce a cântat pentru câteva secunde și le-a mărturisit juraților că a făcut parte din două trupe.

”Am venit la X Factor pentru că îmi era foarte dor să fiu pe scenă. Nu am mai fost de mult și îmi plac luminițele astea. Am și eu acasă, dar am mult mai mult. Glumesc”, a mai adăugat Robert.

Robert Reamzey a cântat la pian și cu vocea piesa Take Me To Church de la Hozier

Robert a început în forță interpretarea sa unică a piesei Take Me To Church. Atent să cânte cu vocea, dar și să se acompanieze cu pianul, a părut ușor timid până a ajuns la refren. A fost momentul în care s-a lăsat purtat de val și, într-un anumit punct, chiar a interacționat cu jurații X Factor 2021.

Spectacolul oferit a fost pe placul lui Ștefan Bănică, care a râs și s-a uitat spre colegii săi. Curând, Robert Reamzey a încheiat atingând notele pianului, lucru care a părut să-l captiveze pe Florin Ristei și să-i bucure pe Delia, Loredana și Ștefan Bănică.

Jurizare Robert Reamzey la X Factor 2021, ediția 6

”A fost un moment fantastic, a fost frumos, mi-a plăcut foarte mult. Ești creativ, ești nebun, în sensul bun, e un compliment. Ești cumva o personalitate aparte pentru scenă. Felicitări!”, a spus Delia după ce Robert și-a încheiat prestația.

Nici Ștefan Bănică nu s-a lăsat mai prejos și l-a lăudat pe tânărul artist din fața sa: ”Mie îmi pari, așa, un mic geniu neînțeles. Nu sunt convins dacă te-am înțeles sau nu. Asta e vina mea, probabil. În orice caz, ceea ce e bine, este că te decupezi total în acest context de X Factor. Nu a mai fost așa ceva pe scenă, până acum. Dacă ți se ia pianul, ce o să faci? Te descurci și fără pian, e ok?”.

”E mai dinamic, am mai mult loc de joacă. Am venit cu prietenul meu ca să fie o extensie a personalității mele pentru că este, într-adevăr. Petrec foarte mult timp cu el”, a venit răspunsul sincer al lui Robert Reamzey.

Pe Florin Ristei, Robert nu l-a convins, așa că a primit doar trei de DA. Loredana a argumentat că este alături de el și că i-a spus tânărului „Ai un X Factor acolo”.

Cine este Robert Reamzey de la X Factor 2021 ediția 6

”Am 27 de ani, sunt din București și sunt profesor de pian la bază.”, a spus Robert Reamzey, care a fost o adevărata apariție. Tânărul, interesat să nu aibă un look bătrânesc, și-a așezat cravata într-un mod creativ.

Dar Robert nu s-a evidențiat doar prin asta. ”Compun pentru copii la grădiniță și, în perioada pandemiei, mi-am dat seama că se consumă foarte mult entertainment. Mi-am transformat casa, mi-am făcut un studio de muzică, o scenă.

E ce se întâmplă la X Factor, doar că în miniatură. Sunt înconjurat de sunete și sunt atent la ele, inclusiv de la roțiile mașinilor până la metrou. Merg acasă și compun, până la urmă, oamenii au nevoie de artă ca să supraviețuiască, pe lângă traseele în care suntem prinși în viața de zi cu zi.”, a zis Rober Reamzey, înainte de a urca pe scena X Factor 2021.

