X Factor 2021, 10 septembrie. Bronislava Rotaru, interpretarea pe două voci a piesei Dance Monkey. „Schimbă emisiile”

Într-o rochie scurtă acoperită de paiete, Bronislava și-a făcut intrarea în scenă și i-a surprins pe jurați cu apariția ei.

Bronislava a cântat pe două voci diferite, impresionând jurații

„Am fost și cofetar, am devenit și designer vestimentar și puțin așa cânt”, a mai spus Bronislava.

Frumoasa artistă a cântat piesa Dance Monkey, dar nu oricum ci pe două tipuri de voci.

„Schimbă emisiile”, spune Delia râzând.

Jurizare Bronislava Rotaru

„Se zice că femeile într-o conversație pot vorbi pe cinci tonuri diferite și cinci subiecte diferite și ele se înțeleg între ele”, spune Florin Ristei.

„Poate și-a dorit să aibă un dialog, ea cu ea. Ai avut două personaje”, a adăugat Delia.

„Dar putem să facem altceva. Delia, tu poți să o iei în grup și să fie ea singură”, a sfătuit-o Florin pe Delia.

„Eu cred că pentru această interpretare multiplă de personaje, (...) eu o să îți dau pentru colega mea Loredana un DA”, i-a spus Ștefan Bănică.

„Sper că faci prăjituri mai bune decât ai cântat astă seară”, i-a mai zis Florin Ristei concurentei X Factor.

Bronislava a primit 3 x DA de la jurații X Factor.

Bronislava Rotaru, dovadă de multi-talent

Bronislava are 25 de ani și vine din Chișinău. Frumoasa brunetă se mândrește cu felul ei de a fi, spunând că mereu reușește să fie multi-tasking.

Ea le-a povestit juraților că a făcut mai întâi actorie, apoi economie, încercând să cucerească mai multe domenii și să învețe câte puțin din fiecare.

„Eu am făcut cred că mai mult decât face o persoană de 80-100 de ani. (...) Am făcut actorie, astrologie, fizică. Acum am început să citesc fizică cuantică. Studiind numerologie, astrologie, psihologie, psiho-somatica am constatat că ele sunt super legate între ele. Nimic nu se întâmplă pur și simplu”, a mai povestit Bronislava.

Cu toate acestea, ce își dorește cel mai tare este să devină designer vestimentar.

„Eu creez ținutele, eu fac tiparele. (...) Eu cred că sunt o mică vrăjitoare din cauză că toată viața s-a întâmplat ca ceea ce eu gândesc se adeverește”, a mai completat Branislava.

„Unul dintre astrologii mei mi-a spus că eu o să am succes în muzică. Cred că de-aia am și început să fac muzică”, spune concurenta X Factor.

Bronislava este foarte încrezătoare și spune că își dorește că cucearească America și chiar lumea întreagă cu vocea ei.

„Orice vis al meu trebuie să devină realitate”, a mai spus Bronislava.

