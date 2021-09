X Factor 2021, 10 septembrie. Radu Felix Bădilă, vocea-surpriză care l-a impresionat pe Ștefan Bănică cu piesa Tennessee Whiskey

X Factor 2021, 10 septembrie. Rebeca Drăgan a impresionat cu prestația ei după ce a cântat piesa I don’t wanna to be you anymore

Ediția 2 a show-ului X Factor 10 o aduce pe scenă pe Rebeca Drăgan, o tânără fermecătoare, pregătită să le arate juraților că are o voce impecabilă.

Vineri, 10.09.2021, 20:46