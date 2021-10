X Factor 2021, 29 octombrie. Lorenzo Valenti a cântat Human de la Rag'n'Bone Man și a venit special din Italia sa impresioneze

Lorenzo Valenti a venit tocmai din Italia cu dorința de a impresiona juriul X Factor, dar în special pe artistul Ștefan Bănică. Acesta crede că are toate șansele să ajungă la inima juratului și se laudă cu o mulțime de studii în domeniul muzical: “Am studiat canto timp de 10 ani”.

“Mie îmi place X Factor, tipul acesta de concurs și formatul și mi-am dorit să particip și eu o dată”, spune Lorenzo Valenti în preselecțiile X Factor.

Interpretarea lui a stârnit controverse la masa juriului, după ce Ștefan Bănică și-a spus părerea despre monetu: “Nu are dreptate!”.

Lorenzo Valenti a cântat Human de la Rag'n'Bone Man în preselecțiile de la X Factor sezon 10

“Urmează să cânt “Human” de la Rag'n'Bone Man”, spune Lorenzo Valenti chiar înainte de a începe muzica.

Acesta a început timid, dar a reușit să-i facă pe jurați foarte atent la interpretarea sa, mai ales după ce a amintit de studiile sale în muzică.

Acesta a avut emoții, lucru care s-a simțit. Delia a cântat cu el de câteva ori pe parcursul interpretării.

Jurizare Lorenzo Valenti la X Factor 2021 în preselecții

Florin Ristei: “Arăți ca un personaj. Ai misterul pe care îl are Kurt Cobain, să zicem. Ești introvertit, așa îmi pare și pare că simți muzica destul de bine. Mie mi-a plăcut. Din partea mea ai un DA”

Delia: “Mi-ai plăcut foarte mult.Mi se pare că ești extrem, de fresh. Ai o abordare interesantă, proprie, a ta, nu mi-ai sunat ca nimeni, n-am termen de comparație. Îmi place ce văd. Mi-a plăcut ce am auzit și răspunsul meu este DA.

Loredana: “Lorenzo, ai avut o atitudine foarte bună, ai transmis mesajul cantecului, mi-a placut! Cred că meriți să rămâi în concurs. Din partea mea ai un DA”

Ștefan Bănică: “Lorenzo, mie nu mi-a plăcut. În primul rând, ai cântat fals, iara sta a fost de la început și până la sfârșit, aproape. Ești extrem de drăguț, extrem de prezentabil, e posibil să nu te fi auzit foarte bine, dar așa a ajuns mesajul tău la mine. Din păcate, răspunsul meu este NU”

Lorenzo Valenti a primit 3 DA și este pe lista de așteptare

Momentul lui Lorenzo Valenti a creat discuții între jurați. După jurizare, Ștefan Bănică le-a cerut explicații colegilor: “De ce i-ați dat da? Ești nebun la cap? Era sub ton”.

Loredana: “N-a fost deloc așa cum a spus Ștefan. Eu cred că a exagerat un pic!”

”L-a văzut cu cercei și a zis că nu e bun”, spune Delia la testimoniale.

Cine este Lorenzo Valenti de la X Factor 2021

Lorenzo Valenti este din Italia, mai exact din Bergamo, și are 20 de ani. Acesta este captivant și adoră să poarte cercei, drept urmare are câte 5 gablonțuri pe fiecare ureche: “Îmi plac cerceii foarte tare, îmi place să mă manifest artistic. Îmi place mult și pierce-urile și tatuajele”.

Cu toate acestea, supune despre sine că este “timid și rușinos din fire”.

Dar cel mai important lucru este că face muzică încă de când era mic, a studiat vreme de zece ani canto și a început totul cântând în corul bisericii.

“Am studii muzicale, am terminat liceul de muzică, am învățat să cânt la pian și la vioară, iubesc muzica de când m-am născut. Am început din copilărie să cânt în corul biseriici. Apoi am continuat să studiez în privat cu un antrenor”, mai spune Lorenzo Valenti, în fața juraților X Factor.

