X Factor sezonul 11, 6 aprilie 2025. Bianca Dan a cântat piesa "Caught out in the rain"

În episodul 11 al sezonului 11 - X Factor, din data de 6 aprilie 2025, Bianca Dan a interpretat piesa "Caught out in the rain". Marius Moga a recunoscut-o imediat pe tânără. Pe lângă faptul că are o voce spectaculoasă, aceasta scrie și piese.

Duminica, 06.04.2025, 20:30