Melek, reacție dură la vestea că cel care i-a ucis soțul se află în libertate. Ce spune despre Mario Iorgulescu: „Nu se poate”

Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit în mediul online la vestea că cel care i-a ucis soțul se află în libertate. În urmă cu șase ani, Mario Iorgulescu a produs un accident tragic în care și-a pierdut viața un om. Acesta a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copii.

Deși au trecut șase ani de când Dani Vicol s-a stins din viață, soția acestuia nu poate trece peste marea durere suferită. Mai mult, Melek a făcut acuzații grave la adresa magistraților care s-au ocupat de cazul lui Mario Iorgulescu.

Aceasta nu s-a mai putut abține și a transmis în mediul online un mesaj tranșant, dezvăluind faptul că ucigașul soțului ei se află în libertate. În plus, văduva lui Dani Vicol a precizat că Mario Iorgulescu nu a făcut nici măcar o zi de închisoare.

Melek, reacție dură în mediul online la vestea că Mario Iorgulescu a scăpat de problemele cu legea

După ce a rămas văduvă și cu doi copii, tot ce și-a mai dorit a fost să-l vadă pe Mario Iorgulescu în spatele gratiior, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Se pare că fiul lui Gino Iorgulescu a scăpat de problemele cu legea, fiind în libertate.

Articolul continuă după reclamă

Decizia magistraților a dezamăgit-o pe Melek. Aceasta nu a mai ținut cont de nimic și a reacționat acid pe rețelele sociale cu privire la acest subiect delicat.

„Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber și nu mai are niciun fel de mandat. După șase ani de stat pe goană, n-a stat nici măcar o zi în pușcărie. A omorât un om, era beat, era drogat, a trecut pe roșu, avea viteză de 160 la oră. Și acum este liber. Trei magistrați ai țării române au decis că nu merită să facă nici măcar o zi de pușcărie.

Citește și: Unde locuiește Mario Iorgulescu. Fiul președintelui LPF a fugit din țară acum 6 ani, după ce a provocat un accident teribil

A ieșit la iveală ar avea probleme mentale. Păi dacă avea probleme mentale, de unde avea permis de conducere? Păi nu se poate așa ceva. În ce țară infectă putem să trăim? Nu e posibil așa ceva. Deci nu mai pot. În ce țară de corupți! Toată lumea face pușcărie când greșește. Ăsta n-a făcut nici măcar o zi. Nici măcar o oră de pușcărie n-a făcut pentru toate greșelile pe care le-a făcut.

Dacă acum cineva fură o găină face cel puțin șase luni de pușcărie. Ăsta a omorât un om și n-a făcut o zi de pușcărie. L-au găsit cu probleme mentale. De ce avea permis? Era beat, era drogat, avea 160 la oră, a trecut pe roșu, a omorât un om instant”, a spus Melek într-un videoclip de pe rețelele sociale.

„După șase ani de zile, după atâtea tribunale, după atâtea judecăți, după atâtea chestii, după câte am așteptat, Mario Iorgulescu este liber ca pasărea cerului. Este mai liber ca oricine. Poate să meargă oriunde, poate să facă ce vrea, doar că are probleme mentale.

Doamne, în ce lume infectă putem să trăim! În ce țară coruptă! Am înțeles că doi magistrați ai țării române au ajuns la concluzia că are probleme mentale și că nu a judecat în momentul acela. Dar, totodată, acei doi magistrați s-a mai auzit că au foarte multe conturi pline, pline de bani, fără nicio explicație de unde.

Citește și: Gino Iorgulescu vrea dreptate pentru fiul său, Mario Iorgulescu. Reacția șefului LPF la ieșirea din sala de judecată | VIDEO

România este o țară de corupți. (...) Deci asta ce înseamnă? Că noi toți putem să ne urcăm la volan drogați, beți, putem să omorâm pe oricine, pentru că nu facem o zi de pușcărie. Legea nu este valabilă pentru toată lumea. Sau este valabilă pentru ăștia de rând. Dar nu pentru Mario Iorgulescu și pentru Gino Iorgulescu. Șase ani de zile m-ați târât prin tribunale ca să ajungem la concluzia că Mario Iorgulescu n-are nicio vină. De ce? Că a avut probleme mentale. Vă zic eu de ce. Pentru că ați plătit blaturi, ați dat milioane de euro ca să nu facă o zi de pușcărie. Sunteți niște corupți”, a mai adăugat ea, vizibil deranjată, potrivit cancan.ro.