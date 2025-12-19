Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 43, 19 decembrie 2025. Silvia îi face o cerere riscantă lui Albert: Vreau să mă scapi de Zamfir!

În episodul 43 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 19 decembrie 2025, Silvia se întâlnește cu Albert, căruia îi oferă informații despre Anda și îi face o cerere periculoasă: să o scape de Zamfir. Întâlnirea nu trece neobservată, fiind văzută de fiul lui Dinu. Între timp, Chanela confirmă că planul funcționează și, prefăcându-se că i se face rău, se strecoară în casa Anei.

