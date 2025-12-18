Alexia Eram a provocat un val de furie pe internet după ce și-a pozat bradul. Ce nu le-a plăcut deloc privitorilor

Antena Căutare
Alexia Eram a fost pusă la zid după ce internauții au văzut bradul ei de Crăciun. Decorațiunile alese nu au fost singurele care au fost criticate.

Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 12:59 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 14:26
Alexia Eram continuă să își surprindă fanii cu postările pe care le face pe internet, însă, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ea a reușit să îi supere pe unii dintre urmăritori, deoarece a ales să își achiziționeze un brad deja împodobit într-un stil nonconformist și departe de așteptările celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Fosta concurentă de la America Express a renunțat parțial la tradițiile obișnuite și a optat de această dată pentru decorațiuni care ies imediat în evidență datorită culorilor îndrăznețe, dimensiunilor atipice, dar și formelor care nu sunt prea des întâlnite în brazi.

Descoperă în rândurile de mai jos ce reproșuri i-au fost aduse Alexiei Eram după ce și-a postat bradul pe internet.

Anul acesta, Alexia Eram a hotărât să apeleze la o agenție de evenimente pentru a se asigura că va avea un brad special care să o reprezinte perfect, renunțând la obiceiul de a-l împodobi alături de cei dragi după bunul plac.

Bradul „ready-made” este un trend care a luat amploare și în țara noastră, mai ales în ultima lună, când tot mai multe vedete au decis să apeleze la specialiști în domeniu pentru a se bucura de cei mai frumoși brazi de Crăciun.

Deși acest serviciu îi încântă maxim pe cei care își permit să apeleze la firme specializate în acest domeniu, cei care sunt adepții tradițiilor și obiceiurilor vechi văd foarte diferit întreaga situație.

Un exemplu este clar alegerea făcută de fosta concurentă de la America Express, care a fost pusă la zid pentru că și-a dorit ca în acest an bradul ei să fie decorat de un expert.

Internauții au „certat-o” în secțiunea de comentarii, aducându-i reproșuri atât pentru că nu l-a împodobit ea, cât și pentru felul în care a fost decorat.

„Oare ce satisfacție ai avut instalând un brad deja decorat!”; „Atâta fandoseală” sunt doar două dintre observațiile de pe Facebook care fac referire la renunțarea obiceiului de a împodobi bradul.

„Zici că e capră, nu brad!!”; „Odios! Da' pentru un pic de reclamă ,e bun și ăsta”; „Horror” sunt și alte comentarii ale criticilor care nu s-au putut abține din a face observații atunci când au văzut decorațiunile.

Se pare că panglicile lungi din material textil și culorile intense nu au fost chiar pe placul tuturor, mai ales că acestea predominau vizual. Dimensiunile și formele mai puțin obișnuite i-au făcut pe internauți să reacționeze imediat, iar vedeta nu a scăpat netaxată nici de această dată.

Iată și bradul care i-a nemulțumit pe români:

Alexia Eram și o imagine sub formă de cerc inserată cu o parte din bradul ei
