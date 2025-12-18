Culiță Sterp și Daniela Iliescu, surpriză uriașă pentru fiul lor. Unde l-au dus pe Milan: „E vârsta la care se poate bucura real”

Daniela Iliescu și Culiță Sterp i-au făcut o surpriză uriașă fiului lor chiar înainte de Crăciun. Cei doi l-au dus pe Milan într-o vacanță de vis, unde orice copil își dorește să ajungă.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au o activitate intensă pe rețelele sociale, locul în care îți țin la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața lor. De curând, soția artistului și-a anunțat prietenii virtuali că a plecat în vacanță, dar nu singură, ci alături de partener și de fiul lor.

Pentru că este încă foarte mică și nu înțelege prea multe lucruri, Daniela Iliescu și Culiță Sterp au decis să își lase fiica în grija bunicilor, plecând la drum doar cu Milan. Băiețelul s-a bucurat enorm când a auzit unde va merge.

În ce vacanță au plecat Culiță Sterp și Daniela Iliescu alături de fiul lor

Orice copil visează să ajungă în țara lui Moș Crăciun, iar Culiță Sterp și soția lui au decis să-i îndeplinească această dorință fiului lor. Cei trei au ajuns în Laponia, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă.

Primele imagini din vacanță au fost publicate de Daniela Iliescu. Aceasta a publicat un videoclip emoționant pe contul de Instagram în care apare alături de soțul și băiețelul lor. Din filmuleț se poate observa că Milan se bucură enorm de experiența trăită.

„Prima zi în Laponia. Ne-am hotărât să venim împreună cu Milan, pentru că acum e vârsta la care înțelege și se poate bucura real, iar pe Miray am lăsat-o cu bunicii.



Deși îmi era teamă că va fi prea frig, suntem foarte impresionați de toate peisajele și e doar prima zi. Iar faptul că Milan ne spune întruna “sunt infinit de fericit” ne topeșteee, e fascinat de zăpadă, de faptul că ne plimbăm și îl tragem cu sania. Prima zi am petrecut-o la plimbare prin Rovaniemi și abia așteptăm să vedem ce mai urmează”, a scris soția lui Culiță Sterp în dreptul postării.

Videoclipul a strâns mai bine de 35 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia și-au dorit să le transmită felicitări și cuvinte frumoase pentru faptul că l-au dus pe Milan într-o astfel de vacanță.

„Foarte bună alegere să îl luați și pe Milan, acolo e raiul pentru copii, cu atâta zăpadă și reni, căprioare! Vacanță frumoasă!”, „Ce frumos e sa vezi și să nu invidiezi, ci doar să privești cu admirație! Sunteți superbi!”, „Peisaj de poveste cu oameni faini!” sau „De vis! Am fost în urmă cu 3 săptămâni. Un spectacol!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Milan s-a bucurat din plin de fiecare moment petrecut în Laponia, în mod special de plimbare cu sania și renii lui Moș Crăciun. Micuțul a fost fascinat de zăpadă, dar și de peisajele spectaculoase din Laponia.

