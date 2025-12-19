Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 45, 19 decembrie 2025. Albert nu se oprește și pune la cale un nou plan: Mai bine moartă decât cu el!

În episodul 45 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 19 decembrie 2025, Anda este prinsă în casă de Albert, iar apariția Mariei amplifică tensiunea. Speriată, Maria fuge la Ștefan după ajutor, iar acesta o găsește pe Anda în stare de șoc. Albert dispare cu Vali, dar face o declarație extremă: „Mai bine moartă decât cu el!”

Vineri, 19.12.2025, 23:35