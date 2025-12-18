Antena Căutare
Home Showbiz Vedete De ce nu-l vom mai vedea pe George Clooney în rolurile romantice care l-au consacrat. Decizia luată după o discuție cu soția sa

De ce nu-l vom mai vedea pe George Clooney în rolurile romantice care l-au consacrat. Decizia luată după o discuție cu soția sa

Actorul care le-a furat inimile milioanelor de fane a luat o decizie radicală în privința carierei sale. Iată ce a declarat George Clooney despre filmele în care va mai juca de acum încolo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 12:19 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 12:19
Galerie
De ce nu-l vom mai vedea pe George Clooney în rolurile romantice care l-au consacrat | GettyImages

A fost unul dintre burlacii cei mai râvniți de la Hollywood, iar acum, la 64 de ani, George Clooney a luat o decizie care le-a întristat pe fane.

Citește și: Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei

George Clooney nu mai vrea să joace în scene romantice. De ce a luat această decizie

George Clooney a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni. El a declarat că, după aniversarea de 60 de ani, a discutat cu soția sa și a decis să nu mai joace în scene în care să „sărute fete”.

Articolul continuă după reclamă

Comediile romantice în care a jucat, fie alături de actrițe celebre de la Hollywood rămân până astăzi în topul preferințelor telespectatorilor. Însă, odată cu vârsta, actorul a hotărât că nu mai poate filma scene romantice, urmând exemplul unui alt actor celebru, Paul Newman.

„Când am împlinit 60 de ani, am avut o conversație cu soția mea. I-am spus: <<Uite, încă pot să joc baschet cu băieții. Joc cu tipi de 25 de ani. Încă pot să țin pasul, sunt în formă.>> Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane de granola mănânci, acesta este un număr real”, a spus el, conform Daily Mail.

Citește și: Michele Morrone și-a surprins fanii la cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Reacția internauților când i-au văzut noul look

Actorul a fost criticat de un regizor în trecut în privința abilităților sale de a săruta. George Clooney folosise propriile metode „din viața reală” în timpul scenei. La vremea respectivă era la începutul carierei, iar asta i-a lăsat o rană adâncă.

„Îmi amintesc că la începutul carierei mele, a trebuit să fac o scenă de sărut cu această fată și regizorul a spus: <<Nu așa.>> Și eu am zis: <<Omule, asta e mișcarea mea! Asta fac în viața reală!>>” a relatat el.

La începutul acestei luni, George a oferit o perspectivă rară asupra vieții de familie cu gemenii săi, mărturisind că: „Am avut copii târziu ca să pot petrece timp cu ei.”

Citește și: Un nou bebeluș la Hollywood. Vedeta a adus pe lume al doilea copil. Cu ce probleme s-a confruntat

El a vorbit despre presiunile de a găsi echilibrul între timpul petrecut cu cei dragi și progresul în carieră atunci când abia începi.

De asemenea, a spus că majoritatea oamenilor își sacrifică timpul petrecut cu familia pentru a-și câștiga existența atunci când sunt la începutul carierei.

Apoi a adăugat: „Dar vezi, pentru mine e mai ușor. Am avut copii foarte târziu, așa că am putut petrece mai mult timp cu ei. Dar atunci când ești tânăr? E greu.”

Citește și: Un cuplu faimos de la Hollywood s-ar afla în pragul divorțului. Ce au declarat surse apropiate: „Este totul un spectacol”

A explicat că acum, fiind mai în vârstă, mai experimentat și mai sigur din punct de vedere financiar, poate fi mai pretențios în privința proiectelor pe care le acceptă, în timp ce la început „nu ai control” asupra acestora.

„Îmi amintesc când am primit Batman & Robin în 1997 - mi-am sunat prietenii și am țipat pentru că atunci făcusem doar un singur film de studio, așa că pentru mine acesta a fost un mare pas înainte. Desigur, atunci nu înțelegeam că urma să fie un film groaznic”, a relatat actorul.

În ciuda faptului că este unul dintre cele mai cunoscute nume din industria filmului, George Clooney a dezvăluit recent că el și familia sa au lăsat în urmă strălucirea vieții din Los Angeles pentru o fermă din Franța.

Citește și: Cine este românul care se vede cu fosta iubită a lui George Clooney. Ipostaza neobișnuită în care au fost surprinși cei doi

Este de părere că cei mici duc o viață mult mai bună decât dacă ar fi crescut în lumina reflectoarelor.

„Eram îngrijorat de creșterea copiilor în Los Angeles, în cultura Hollywoodului. Simțeam că nu vor avea niciodată o șansă corectă în viață”, a spus el.

Îndrăgitul actor a subliniat că întreaga cultură din Franța este foarte diferită de cea din Statele Unite ale Americii, explicând că „nu le pasă deloc de faimă”.

george clooney și amal
+79
Mai multe fotografii

El a adăugat: „Nu vreau ca ei să fie comparați cu copiii celebri ai altcuiva.”

Culiță Sterp și Daniela Iliescu, surpriză uriașă pentru fiul lor. Unde l-au dus pe Milan: „E vârsta la care se poate buc... Gina Chirilă a ajuns pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Bogdan Vlădău: „Sănătatea nu e ceva ce po...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Antena 3 Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu îndrăzneam să visez”
Mira și-a cumpărat încă un bolid de lux. Noua bijuterie depășește suma de 150.000 de euro: „Nici măcar nu...
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști Catine.ro
Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl avem pe Georgios acum...”
Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă Jurnalul
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x