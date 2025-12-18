De ce nu-l vom mai vedea pe George Clooney în rolurile romantice care l-au consacrat. Decizia luată după o discuție cu soția sa

Actorul care le-a furat inimile milioanelor de fane a luat o decizie radicală în privința carierei sale. Iată ce a declarat George Clooney despre filmele în care va mai juca de acum încolo.

De ce nu-l vom mai vedea pe George Clooney în rolurile romantice care l-au consacrat | GettyImages

A fost unul dintre burlacii cei mai râvniți de la Hollywood, iar acum, la 64 de ani, George Clooney a luat o decizie care le-a întristat pe fane.

George Clooney nu mai vrea să joace în scene romantice. De ce a luat această decizie

George Clooney a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni. El a declarat că, după aniversarea de 60 de ani, a discutat cu soția sa și a decis să nu mai joace în scene în care să „sărute fete”.

Comediile romantice în care a jucat, fie alături de actrițe celebre de la Hollywood rămân până astăzi în topul preferințelor telespectatorilor. Însă, odată cu vârsta, actorul a hotărât că nu mai poate filma scene romantice, urmând exemplul unui alt actor celebru, Paul Newman.

„Când am împlinit 60 de ani, am avut o conversație cu soția mea. I-am spus: <<Uite, încă pot să joc baschet cu băieții. Joc cu tipi de 25 de ani. Încă pot să țin pasul, sunt în formă.>> Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane de granola mănânci, acesta este un număr real”, a spus el, conform Daily Mail.

Actorul a fost criticat de un regizor în trecut în privința abilităților sale de a săruta. George Clooney folosise propriile metode „din viața reală” în timpul scenei. La vremea respectivă era la începutul carierei, iar asta i-a lăsat o rană adâncă.

„Îmi amintesc că la începutul carierei mele, a trebuit să fac o scenă de sărut cu această fată și regizorul a spus: <<Nu așa.>> Și eu am zis: <<Omule, asta e mișcarea mea! Asta fac în viața reală!>>” a relatat el.

La începutul acestei luni, George a oferit o perspectivă rară asupra vieții de familie cu gemenii săi, mărturisind că: „Am avut copii târziu ca să pot petrece timp cu ei.”

El a vorbit despre presiunile de a găsi echilibrul între timpul petrecut cu cei dragi și progresul în carieră atunci când abia începi.

De asemenea, a spus că majoritatea oamenilor își sacrifică timpul petrecut cu familia pentru a-și câștiga existența atunci când sunt la începutul carierei.

Apoi a adăugat: „Dar vezi, pentru mine e mai ușor. Am avut copii foarte târziu, așa că am putut petrece mai mult timp cu ei. Dar atunci când ești tânăr? E greu.”

A explicat că acum, fiind mai în vârstă, mai experimentat și mai sigur din punct de vedere financiar, poate fi mai pretențios în privința proiectelor pe care le acceptă, în timp ce la început „nu ai control” asupra acestora.

„Îmi amintesc când am primit Batman & Robin în 1997 - mi-am sunat prietenii și am țipat pentru că atunci făcusem doar un singur film de studio, așa că pentru mine acesta a fost un mare pas înainte. Desigur, atunci nu înțelegeam că urma să fie un film groaznic”, a relatat actorul.

În ciuda faptului că este unul dintre cele mai cunoscute nume din industria filmului, George Clooney a dezvăluit recent că el și familia sa au lăsat în urmă strălucirea vieții din Los Angeles pentru o fermă din Franța.

Este de părere că cei mici duc o viață mult mai bună decât dacă ar fi crescut în lumina reflectoarelor.

„Eram îngrijorat de creșterea copiilor în Los Angeles, în cultura Hollywoodului. Simțeam că nu vor avea niciodată o șansă corectă în viață”, a spus el.

Îndrăgitul actor a subliniat că întreaga cultură din Franța este foarte diferită de cea din Statele Unite ale Americii, explicând că „nu le pasă deloc de faimă”.

El a adăugat: „Nu vreau ca ei să fie comparați cu copiii celebri ai altcuiva.”