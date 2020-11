Cea mai puternică grupă din acest sezon X Factor, intră în Bootcamp! Ștefan Bănică: ”Noi trebuie să ajungem la inima oamenilor!”

În sezonul cu numărul 9, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice. Așadar, Ștefan Bănică a primit în grijă grupa de fete cu vârsta sub 24 de ani, iar pe parcursul audițiilor și-a ales deja nouă concurente care să intre direct în Bootcamp: Alexandra Sîrghi, Ana Paula Rada, Andra Baranga, Andrada Precup, Andreea Dobre, Ioana Ardelean, Marta Verrecchia, Melania Cuc și Oana Velea. Marina Vlad a completat grupa, după ce Ștefan Bănică a ales-o de pe o listă lungă de fete talentate care în etapa audițiilor au primit trei voturi pozitive. Ele trebuie să își impresioneze din nou mentorul, pentru că miza este uriașă! La finalul serii, doar trei dintre fete vor trece mai departe, în etapa Duelurilor, și vor fi cu un pas mai aproape de finala X Factor, sezonul 9.

”Pentru mine contează enorm evoluția lor și sper să aveți parte cu toții de un spectacol în această seară! Noi suntem grupa 14-24 de ani, noi trebuie să evoluăm, cu asta ne luptăm vizavi de concurenții experimentați, care pot face mai mult spectacol. Noi trebuie să ajungem la inima oamenilor! Am o grupă foarte talentată, foarte puternică, am tipuri diferite de a cânta și timbre diferite”, a declarat Ștefan Bănică.