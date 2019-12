Acces Direct. Râzi cu lacrimi la finala iUmor! 12 concurenți se vor lupta pentru marele premiu

Marea finală, iUmor, în această seară! După 11 ediţii de audiţii şi o semifinală, azi, de la ora 20, cei 12 concurenţi care i-au impresionat cel mai tare pe juraţii Delia, Mihai Bendeac şi Cheloo, vor afla care dintre ei pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro! Iar lupta va fi strânsă, având în vedere cât de bine s-au descurcat toţi până acum şi câte hohote de râs au stârnit!

„Pe mine când m-au dat la scoala in acelasi an, m-au dat si la fotbal, cum sa le fac pe amnadoua ca nu le întelegeam. Pana in gimnaziu, diriginta mi-a zis si mie ti-a iesit un 10 pe un trimestru, zic: da? Ti-am facut suma la toate notele.” spune Dan Țutu.

„La un momnet dat am comandat o carte de pe un site cu carti si am pus-o sa vina la un punct de vedere de la o statie de livrare de la universitate. si scria cum urci scarile pe dreapta dupa turnicheti. Deci turnichetii sunt barele alea de fier de la metrou, pe care le invaerti sa mergi mai departe. Ideea este ca eu nu stiam ce este un turnichet, aia nu au scris cu diacritice si eu am cititi turnichetii. Si am inceput sa merg prin toata statia de la metrou, cautand turnichetii magazinul.” , povestește Alex Șerban.

Dacă în audiții concurenţii aveau nevoie de două dintre voturile juraților pentru a ajunge la vot în aplicația „iUmor", în finală, concurenții trebuie să îi convingă pe toți trei, altfel sunt eliminați. Cei care vor obține 3 "Thumbs up", vor intra la votul publicului. În cadrul finalei iUmor, din această seară, de la ora 20:00, de la Antena 1, telespectatori vor putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 de minute, pentru a decide, prin vot, prin SMS, marele câștigător.