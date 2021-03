Surpriză pentru Mirela Vaila în platoul Acces Direct, de ziua ei. Prezentatoarea TV a primit flori si tort din partea colegilor

Citește și: Te cunosc de undeva, 13 martie 2021. Mirela Vaida, momentul emoționant din filmul Les Miserables

”Mulțumesc că mă suportați în fiecare zi și că mă vedeți peste tot. Vă dați seama, am 39 de ani, e clar, mult nu o mai duc. Asta e ultima zbatere. Într-adevăr, anul viitor se schimbă prefixul și este un prag psihologic pe care femeile cred că îl petrec. Îl simt și eu, încă de anul acesta, de ce să vă mint?! Par bucuroasă, dar nu sunt.

Am 39 de ani și durerea mea cea mai mare este că am copii foarte mici. Nu am copii de școală. Mama mea, când era de vârsta mea, mă avea pe mine de 19 ani. Eu am abia copilul cel mai mare de 6 ani. Mi se pare așa, că Dumnezeu mi i-a dat târziu, dar mă bucur că mi i-a dat. Îmi doresc să fim sănătoși cu toții și vă mulțumesc pentru toate clipele pe care le petrecem împreună”, a spus Mirela Vaida.

Prezentatoarea TV a ținut să puncteze că ”am multe ieșiri din decor, dar sunt un om cu multe puncte tari, cu multe slăbiciuni și multe sensibilități. Nu îmi este teamă de acest lucru, sunt un om simplu, cu trăiri, cu patimi. Să mă iertați dacă mai ies din decor, se întâmplă”.

